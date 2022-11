I Satanelli passano il turno ai rigori contro la Juve Stabia e volano agli ottavi contro il Crotone

La domanda viene spontanea: e se fosse stato scelto dall’inizio mister Gallo per guidare i Satanelli sarebbero stati più in alto? La risposta appare scontata anche se la certezza la potremo avere a fine campionato. Sta di fatto che il Calcio Foggia nelle ultime cinque gare di campionato ha collezionato dieci punti con una sola sconfitta al debutto ed in Coppa, nella giornata di mercoledì sera è stato messo a segno un altro colpo pesante, il passaggio del turno a scapito della Juve Stabia, a casa loro. Una nuova gioia per la piazza rossonera che ad inizio campionato aveva subito sconfitte pesanti anche allo Zaccheria con una squadra che sembrava proprio incapace di segnare e di non convincere neanche nell’unica vittoria fortunosa giunta sotto la mini –gestione del predecessore di Gallo. Anche nella gara infrasettimanale di Coppa di C, il Foggia ha dimostrato di avere un anima e nonostante il tecnico rossonero abbia optato per un ampio turnover mandando in campo dall’inizio, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Ogunseye, Peralta, Leo e Odjer sono arrivati i risultati attesi ed anche i miracoli dal dischetto del portiere argentino. Non c’erano per infortuni Malomo, Di Noia, D’Ursi e Papazov. A Castellammare di Stabia è stata una gara combattuta, senza reti, ma dove entrambi le squadre hanno cercato la via della rete ma sono stati abili i rispettivi portiere ad impedirlo. Nella ripresa Gallo ha inserito anche Costa per Sciacca, ma anche Frigerio e Tonin rispettivamente per Peralta ed Ogunseye. Dall’altra parte la Juve Stabia si è resa spesso pericolosa con Pandolfi ma Dalmasso ci ha messo una pezza. C’è stata la traversa anche di Maselli, ex Foggia e ora capitano delle Vespe, ma la gara si è conclusa dopo i quattro minuti di recupero, oltre il novantesimo. Ai supplementari, nella seconda ed ultima frazione di gioco ad un minuto dalla fine Pandolfi ha avuto la chance per chiudere la contesa ma la palla è scivolata fuori quasi come un monito di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco dalla lotteria dei rigori. Ai calci di rigori, il primo errore è arrivato da Bentivegna che se lo è fatto intercettare da Dalmasso, ma Frigerio ha replicato spedendola fuori. Negli ultimi due rigori, prima degli oltranza, Peschetola ha segnato mentre Ricci per le Vespe ha chiuso le speranze di passaggio del turno, facendosi ipnotizzare da Dalmasso protagonista, che oltre ad essere stato abilissimo avrà sfruttato i preziosi consigli del suo eccellente preparatore dei portieri, Gianni Iurino.

LA VOCE DEL TECNICO – Al termine della gara, come riportato dal sito stesso ufficiale ha parlato mister Fabio Gallo che ha tracciato la sua analisi e caricato la squadra in vista del posticipo di lunedì. Per pensare agli ottavi di Coppa che vedrà il Foggia impegnato contro iL Crotone, ci sarà tempo: “E’ stata una partita equilibrata, con occasioni per tutte e due le squadre e parecchi cambi, quindi sono assolutamente soddisfatto, perché per noi è medicina vincere. Partita dopo partita siamo cresciuti tanto, siamo in una condizione mentale anche migliore, quindi questo passaggio di turno è importante perché ci tenevamo. Quello che più mi è piaciuto è che pur cambiando gli uomini, i principi difensivi e offensivi non sono cambiati. Io in questo momento ho tre centrali e ho finito la partita con tre ragazzi, a parte Rizzo che è straordinario perché arrivava da cinquanta giorni che era fermo e ha sempre giocato ogni minuto, con una difesa completamente nuova e adattata, perché Leo è un esterno, Frigerio è un centrocampista, quindi sono stati veramente molto bravi.

Il Foggia punta a migliorare la posizione in classifica domenica dopo domenica, non saprei dire dove questa squadra possa arrivare, per il semplice motivo che la classifica è corta, abbiamo guadagnato delle posizioni importanti ottenendo dei risultati molto importanti. Mancano ancora ventisette gare e quindi un primo bilancio si potrà fare alla sosta di Natale. La perseveranza ha premiato la mia squadra, ha premiato un gruppo di ragazzi che avevano giocato meno dandomi ulteriori risposte”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

