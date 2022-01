I saldi? Un ginepraio di interpretazioni

In tutta la Puglia sono partiti i saldi invernali per indumenti, vestiario, pelletteria ed altro, ma sono diverse le modalità di come i rivenditori si approcciano a questo appuntamento.“Incominciamo col dire – affermano i referenti dell’Adoc regionale l’Associazione dei Consumatori pugliesi – che sono diversi i negozianti che cambiano i capi in vetrina il giorno stesso, o la sera precedente, non consentendo, al consumatore, di intuire se la merce esposta riporta il prezzo intero, ovvero quello indicato nei giorni precedenti, o è stato alterato con una percentuale che poi incide nello sconto in misura inferiore?Per la precisione: se si è aumentato il prezzo della merce del 10%, vuol dire che il 30% di sconto indicato in realtà è pari al 20, non al 30.Altro metodo accertato è quello di indicare il prezzo unico, presumibilmente scontato, senza farlo precedere da quello originale, come prevede la norma. Oppure, presentando una vetrina “a saldi” e l’altra in tutta normalità.Poi ci sono negozianti che da alcuni giorni hanno esposto il cartello “saldi, anche fino al 50%” significando, magari, che gli stessi sono stati praticati da tempo o agli affezionati.Non parliamo poi degli esercizi commerciali, magari legati a marchi nazionali, i quali, fin dai primi di dicembre, effettuano sconti “a piacere”.“In sostanza – riferiscono all’Adoc Puglia -, si è in presenza di una babele, un guazzabuglio, un pasticcio, o dubbi per eventuali imbrogli, così come prevede il significato di ginepraio con il quale si è inteso indicare i saldi invernali di inizio 2022”.“Metodi, azioni e comportamenti risaputi?” conclude la nota dell’Associazione dei Consumatori Adoc. Questo significa che non serve più parlarne e procediamo alla loro abolizione, lasciando ai commercianti la facoltà di procedere a delle riduzioni rese note preventivamente, senza scambiare i capi esposti in vetrina; quindi, evidenziando e presentando il tutto convenientemente, senza sotterfugi.

Adiconsum Cisl: attenzione agli acquisti e alle regole anti-covid

“Partono i saldi in Puglia ma attenzione alle regole e alle modalità commerciali previste dalla legge”. Così Emilio Di Conza dell’Adiconsum Puglia (Associazione in difesa dei consumatori) riguardo l’avvio degli acquisti legati al consueto periodo degli sconti. “Evitare di acquistare prodotti contraffatti, scadenti e potenzialmente pericolosi per la propria salute e sicurezza – sottolinea Di Conza – ma soprattutto attenersi a poche, indispensabili, regole: la verifica dei prezzi almeno una settimana prima dell’inizio ufficiale dei saldi; attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate; diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale; se il negoziante non permette di provare i capi, acquistare solo se sicuro della scelta. La possibilità di provare i capi, infatti, è a discrezione del commerciante e tu consumatore non hai alcun diritto in merito; in caso di acquisto per un regalo, prendere accordi col commerciante. Egli ha infatti l’obbligo di cambiare la merce solo nel caso sia difettosa. Il cambio per altri motivi è a sua discrezione”. Adiconsum ribadisce che se il negoziante non vuole cambiare il capo difettoso o se non vuole acconsentire all’uso di bancomat o carta di credito, asserendo che in periodo di saldi non è tenuto ad accettarli, segnalare il comportamento alla Polizia Municipale e alla sede territoriale Adiconsum più vicina. “La prima regola di buon senso e responsabilità collettiva – conclude – è naturalmente quella di evitare assembramenti, quindi organizzati per tempo, scegliendo magari un orario particolare per recarsi in negozio ed evitare di trovare fila”.

