I sacristi di San Pio scrivono a Leone XIV: “Non ci abbandoni”

“Santita’, non Le chiediamo una promessa. Le chiediamo una parola”. E’ l’appello che una rappresentanza dei sacristi del Santuario di San Pio da Pietrelcina ha rivolto a Papa Leone XIV, nel pieno della vertenza che mette a rischio 38 posti di lavoro. La lettera nasce dopo l’avvio, il 28 settembre, della procedura di licenziamento collettivo da parte della Fondazione San Pio da Pietrelcina. A essere coinvolti sono lavoratori impegnati da oltre vent’anni nell’accoglienza dei pellegrini, nel servizio d’ordine e nella gestione quotidiana degli spazi del santuario. “Dietro questi 38 posti di lavoro non ci sono numeri. Ci sono 38 persone. Ci sono 38 famiglie”, scrivono i sacristi, molti dei quali ricordano di avere iniziato da adolescenti come volontari. “Siamo cresciuti qui, in questo Santuario. Questo Santuario e’ anche casa nostra”.

Secondo quanto riportato nella missiva, la Fondazione avrebbe motivato la procedura anche con il peso economico del contratto collettivo e con una presunta riduzione dei flussi di pellegrini. I lavoratori richiamano pero’ direttamente la Dottrina sociale della Chiesa e le parole pronunciate dallo stesso Leone XIV sulla dignita’ del lavoro, sulla stabilita’ occupazionale e sulla centralita’ della persona e della famiglia. “Santita’, quelle parole le abbiamo ascoltate. E oggi parlano di noi”, affermano. La vertenza riguarda anche il mancato riconoscimento, secondo i firmatari, di alcuni diritti contrattuali. I sacristi sostengono di attendere arretrati relativi al precedente contratto collettivo e la piena applicazione economica del nuovo accordo sottoscritto a giugno. Richiamano inoltre una pronuncia in appello che, secondo la loro ricostruzione, obbligherebbe la Fondazione ad applicare il contratto. “Non chiediamo privilegi. Chiediamo il rispetto di un contratto. Chiediamo il riconoscimento di quanto maturato”, scrivono. Un altro punto delicato riguarda la riorganizzazione prospettata dalla Fondazione. Secondo i lavoratori, l’attuale servizio d’ordine interno dovrebbe essere sostituito da un istituto esterno di vigilanza. Da qui la domanda rivolta al Pontefice: puo’ essere considerato facilmente sostituibile il ruolo di chi da oltre vent’anni accoglie pellegrini, anziani, malati e famiglie, conoscendo profondamente i ritmi e le esigenze del santuario? “Noi non vogliamo credere di essere soltanto una voce di bilancio”, sottolineano i sacristi. La lettera, tuttavia, non chiede al Papa di intervenire direttamente nella procedura o di entrare nel merito delle responsabilita’ giuridiche. La richiesta e’ soprattutto pastorale. “Le chiediamo di ascoltarci. Le chiediamo di non abbandonarci”, scrivono, chiedendo che chi ha responsabilita’ nella vicenda rifletta prima che le decisioni diventino definitive.



Pubblicato il 3 Ottobre 2026