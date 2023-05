I rossoneri ai quarti troveranno il Crotone

Era risaputo che sarebbe servita un’impresa al ritorno al Calcio Foggia per superare l’Audace Cerignola, al quale va dato atto del grande impegno e del 4 a 1 rifilato all’andata. A rigore di cronaca il Calcio Foggia sino al minuto 76esimo ci stava provando in ogni modo ma si era sullo 0a0 che avrebbe dato alla squadra cerignolana una storica qualificazione. Soltanto 120 secondi il muro eretto da Saracco ha ceduto per una prima volta, all’euro gol di Schenetti, seguito dagli altri due nei minuti di recupero, prima di Frigerio e poi di Kontek. Ovvio che si vede la mano di un tecnico scafato come Delio Rossi che ha saputo motivate e far gettare il cuore oltre l’ostacolo alla squadra rossonera. Le polemiche per gli episodi sfavorevoli, oramai lasciano il tempo che trovano perché il Foggia sorride ed accede al Secondo Turno dei playoff nazionali, dove troverà il Crotone di Lamberto Zauli, giunto secondo proprio nel girone C. Un Foggia che però ha reso orgogliosi tutti i tifosi rossoneri e si spera di qui alla fine non ci possa essere sempre più calore e rispetto per questa squadra che se la sta giocando tra le migliori otto della serie C per un solo posto n ballo. Il numero uno del club, il presidente Nicola Canonico, come riportato anche dal sito ufficiale si è voluto complimentare con la squadra per la prova di forza e determinazione messa in campo. Le sue parole di ringraziamento anche alla tifoseria: “Ringrazio i tifosi per il meraviglioso sostegno garantito alla squadra. In campo contro l’Audace Cerignola non c’era un dodicesimo calciatore qualunque, c’era un campione con una forza ed un cuore ineguagliabile: il tifo dei foggiani!

Quando si è uniti, nessuna impresa è impossibile!! I tifosi foggiani meritano il massimo e la squadra non si è risparmiata e ha saputo onorare la maglia che indossa. Continuiamo così e stringiamoci con crescente entusiasmo e calore intorno al Mister Delio Rossi a cui chiediamo tutti di farci vivere un sogno”. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 23 Maggio 2023