I ristoratori foggiani chiedono la “zona rossa” per un mese

“Il Governo decreti dal prossimo 20 dicembre e fino al 24 gennaio 2021 compreso, la zona rossa sull’intero territorio nazionale”. E’ quanto chiedono, in una

lettera che hanno consegnato al prefetto, alcuni ristoratori foggiani che si sono riuniti in un comitato dopo la protesta di lunedi’ 7 dicembre contro l’ordinanza della Regione Puglia che riportava 20 comuni in zona arancione, 14 dei quali

nel Foggiano. Nei giorni scorsi, quando la provincia di Foggia e’ tornata in zona gialla, circa 70 ristoratori che fanno parte del comitato hanno comunque scelto di non aprire al pubblico per tutelare la salute di clienti e personale, continuando solo con l’asporto. Nella lettera, indirizzata a tutti i sindaci della Capitanata, al prefetto di Foggia Raffaele Grassi, e al vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, i ristoratori chiedono agli stessi di farsi portavoce con il

Governo affinche’ vengano prese misure restrittive, visto l’elevato numero di contagi e l’aumento esponenziale delle vittime da Covid. Nella lettera chiedono di autorizzare all’apertura solo i generi alimentari, farmacie parafarmacie, e

tabacchi; e di imporre dal 21 gennaio un periodo di quarantena di 15 giorni a chiunque entri nel territorio nazionale. “Il nostro e’ un grido di dolore.

Abbiamo chiesto di far fermare tutto il Paese per un mese intero proprio per non ritrovarci nella stessa situazione di maggio”. Lo spiega Rino Buonpensiero.

“Abbiamo notato che pur restando chiusi l’ultimo mese la linea dei contagi non si e’ abbassata” – rileva. “Molti dei nostri clienti sono dipendenti ospedalieri che ci raccontano quotidianamente delle difficolta’ a cui sono sottoposti” – aggiunge -. Preferiamo, quindi, perdere gli incassi di un mese ma sapere che quando riapriremo a gennaio lo faremo in tutta sicurezza”.

