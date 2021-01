I ristoratori chiedono l’apertura fino alle 22

Una delegazione di ristoratori foggiani ha consegnato ieri mattina una lettera al prefetto Raffaele Grassi con la quale chiedono di poter rimanere aperti al pubblico fino alle 22. Foggia, cosi’ come il resto della Puglia, si trova in zona gialla fino al 15 gennaio, pertanto ai ristoratori e’ consentita l’apertura al pubblico fino alle ore 18 mentre l’asporto fino alle 22. I ristoratori attendono risposte

entro venerdi’ 15 gennaio, in caso contrario annunciano che, “se rimarremo zona gialla, apriremo le nostre attivita’ anche la sera fino alle 22, rispettando tutte le norme emanate dal Governo centrale e garantendo la tutela della salute pubblica”.

“Siamo al collasso – spiega Rino Buonpensiero – portavoce della categoria a Foggia – abbiamo avuto perdite che sfiorano l’80% soprattutto in questo periodo natalizio”. “Con questa lettera, consegnata a tutti i prefetti di Italia anche da colleghi di altre regioni gialle, chiediamo la motivazione per cui a pranzo, nelle zone gialle, possiamo rimanere aperti e la sera no, sempre osservando tutte le norme di sicurezza”.La lettera consegnata ai prefetti di tutte le regioni d’Italia è indirizzata anche ai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e delle Attività Produttive Stefano Patuanelli. Ristoratori e, più in generale, operatori del comparto Ho.re.ca – che sta per Hotellerie, Restaurant e Cafè – chiedono giustizia. Le quattro pagine racchiudono il grido di dolore della categoria, ripercorrendo i mesi trascorsi dall’inizio della pandemia, e restituiscono una fotografia desolante.

