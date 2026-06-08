I provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri

(Adnkronos) – Giovedì 4 giugno a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti approvati, un decreto-legge con misure urgenti in materia di giustizia e per l’adozione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. In ambito giustizia, tra l’altro, viene prevista: una nuova disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato; alcune modifiche in materia di proprietà industriale e diritto d’autore; la proroga di alcuni termini relativi al giudice per le indagini preliminari e all’uso delle infrastrutture digitali per le intercettazioni; nuovi indennizzi per i danni dovuti all’irragionevole durata di un processo. Per quanto riguarda l’attuazione del patto dell’Ue su migrazione e asilo il provvedimento adegua le normative nazionali alle nuove direttive su protezione internazionale, accoglienza, procedure alla frontiera, rimpatri, accertamenti. Una sezione centrale della normativa riguarda la procedura di asilo alla frontiera da applicare a partire dal 12 giugno per un primo periodo di 12 mesi con analisi di massimo 16.032 domande annue. La procedura di frontiera si applica obbligatoriamente in caso di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale o che abbiano presentato documenti falsi. Durante le procedure di frontiera, che devono concludersi entro 12 settimane, il richiedente è tenuto a soggiornare nella zona della frontiera esterna o in altri luoghi designati dallo Stato membro. In determinati casi, è previsto il fermo del soggetto alla frontiera per un massimo di 72 ore per effettuare accertamenti ulteriori su identità e pericolosità. Tra gli altri provvedimenti, il Cdm ha dato il via libera definitivo al decreto-legislativo sul testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e al decreto per l’attuazione della direttiva Ue per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In ambito di energie rinnovabili, infine, il Cdm ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale su 14 progetti di impianti eolici e agrivoltaici da realizzare in Puglia, Lazio e Sardegna.

Il comunicato del Governo



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Pubblicato il 8 Giugno 2026