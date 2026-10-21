“I presidi in Capitanata stanno mettendo in ginocchio le attività del settore edile”

Le Segreterie Generali territoriali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, rappresentate rispettivamente da Savino Tango, Giuseppe Villani e Vincenzo Tarallo, esprimono forte preoccupazione per le gravi ripercussioni dei presidi e blocchi che si stanno sviluppando in diverse aree della Capitanata, in segno di protesta contro il caro vita e l’aumento dei costi del carburante, stanno determinando sull’intero sistema produttivo dei settori edile, lapideo e affini.Le situazioni di maggiore criticità si registrano nell’agro di Poggio Imperiale, nell’area di Cerignola e nel territorio di Foggia, dove le difficoltà di circolazione e di approvvigionamento delle materie prime stanno compromettendo il regolare svolgimento delle attività lavorative di numerose imprese.

Stiamo assistendo, con crescente preoccupazione, al rallentamento e, in molti casi, al vero e proprio blocco delle lavorazioni in numerose aziende del settore delle costruzioni, con conseguenze che rischiano di diventare sempre più pesanti, sia per il tessuto imprenditoriale che per le lavoratrici e i lavoratori.La protesta sta causando un mancato approvvigionamento delle materie prime, dei materiali da costruzione e dei prodotti necessari ai cicli produttivi. Di conseguenza, molte aziende si stanno fermando o sono costrette a rallentare significativamente le proprie attività, con il concreto rischio di sospensioni lavorative e di pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e salariali. «Comprendiamo le ragioni del disagio sociale ed economico che stanno alimentando le proteste contro il caro vita e il caro carburante. Si tratta di difficoltà che colpiscono migliaia di lavoratrici, lavoratori e pensionati del nostro territorio. I tre Segretari Generali sono solidali con tutti i lavoratori e le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e auspicano un impegno concreto e immediato delle istituzioni per affrontare e risolvere un problema che ormai coinvolge gran parte delle famiglie».

È quanto dichiarano congiuntamente i tre Segretari Generali, Savino Tango, Giuseppe Villani e Vincenzo Tarallo. Le organizzazioni sindacali sottolineano come il comparto delle costruzioni rappresentino una componente importante dell’economia provinciale, garantendo occupazione diretta e indiretta a migliaia di lavoratori e sostenendo una vasta rete di imprese, fornitori e attività collegate.

Il rischio concreto è che, in assenza di interventi tempestivi, le difficoltà di approvvigionamento possano tradursi in un progressivo fermo delle attività produttive, nel mancato rispetto delle scadenze contrattuali e nell’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali, con pesanti conseguenze per i redditi dei lavoratori.

«Non possiamo permettere che una protesta nata per denunciare le difficoltà economiche delle famiglie finisca per aggravare ulteriormente le condizioni dei lavoratori, mettendo a rischio salari, occupazione e continuità produttiva delle aziende».



Pubblicato il 21 Ottobre 2026