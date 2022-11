I porti della Puglia godono di ottima salute e si potrebbe persino fare meglio. E’ questo il bilancio emerso nel corso di una conferenza tenutasi ieri in Regione alla quale hanno preso parte il governatore della Puglia Michele Emiliano, il Presidente dell’Autorità Portuale del Basso Adriatico professor Ugo Patroni Griffi, il Presidente dell’Autorità portuale del Mar Jonio e Porto di Taranto dottor Sergio Prete e l’ ammiraglio Vincenzo Leone a capo della Guardia Costiera. La conferenza riguardava il bilancio dei porti della Puglia da gennaio a tutto il settembre 2022. Quale il motivo o la spiegazione di un successo tanto vistoso? Si chiama fare rete e soprattutto gioco di squadra, come è emerso dal contenuto di tutti gli intervenuti. Ha detto il Professor Ugo Patroni Griffi al quale non manca sicuramente il beato dono della sintesi: ” Ovviamente il nostro paragone- ha dichiarato- non è con l’ anno della pandemia altrimenti significa che ci piacerebbe vincere facile. Prendiamo invece a termine di paragone quelli del 2019 e pur davanti ad essi in buona parte si assiste ad un miglioramento. Segnaliamo che la movimentazione delle merci che è salita a 14 milioni al numero dei passeggeri sbarcati dai traghetti complessivamente, 400.000 dalle crociere. Il sistema portuale pugliese nel complesso fa registrare un volume di 3, 5 tonnellate d merci ed è secondo solo a Trieste. siamo riusciti ad intercettare tutte le opportunità che ci venivano offerte e ad esempio il porto di Bari in quanto a sistemi informatici e tempo di recupero bagagli è al primo posto. Non esiste un segreto in questo, si chiama lavoro,prima di tutto, ma anche saper fare rete, saper collaborare con le istituzioni sia private che pubbliche. In quanto ai crocieristi sono assolutamente importanti per l’ indotto che promuovono i turisti, si calcola che di essi l’ 85 per cento dorme almeno una notte nella città dove devono imbarcarsi ed evidentemente portano benessere e circolazione di moneta”. Soddisfacente anche il bilancio dello scalo tarantino. Il Presidente dottor Sergio Prete dal canto suo ha dichiarato: ” Possiamo per fortuna contare su numeri che parlano in positivo, anche se vi è un lieve calo per i trasporti di industria, ma credo che sia causa diretta della crisi industriale per il caro energia, mentre è cresciuto per fortuna il movimento relativo ai crocieristi e quello dei diportisti. Concordo che in fin dei conti quello che ci spinge ad andare avanti e avere numeri così buoni sia la ricerca del fare sistema, la volontà della collaborazione tra le istituzioni”. Felicissimo il Governatore della Puglia Michele Emiliano il quale ha commentato in questo modo. ” Siamo lieti di questi dati che denotano quanto sia importante il sostegno alla quotidianità e soprattutto il dialogo tra le istituzioni. Amo dire che la Puglia oggi più che mai è genio e regolatezza nel senso che unisce la sua genialità alla precisione del lavoro nel quale mette impegno e competenza. Come hanno detto coloro che mi hanno preceduto è bene e direi indispensabile fare squadra e saper vendere un Sud che va ancora meglio di oggi, ne saremmo orgogliosi. Prendo un esempio. Ho ricevuto molti elogi per come è stata organizzata la parata del IV Novembre con Mattarella, tanti si sono complimentati con la compostezza e il rigore di Bari. Questo deve spingerci a fare persino meglio Per quanto riguarda il governo della Regione Puglia è pronto e disponibile al dialogo con quello nazionale di qualunque colore esso sia, con un esecutivo imparziale. Salvini ministro per le infrastrutture per i porti? Non è un problema, parleremo anche con lui”.

Bruno Volpe

