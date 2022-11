I “Pezzi Unici” di Marina Alessi

Venerdì 18 novembre, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della sede della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà l’inaugurazione della mostra personale “Pezzi Unici” della fotografa Marina Alessi, organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dal FotoCineClub di Foggia, nell’ambito dell’undicesima edizione della manifestazione “Foggia fotografia: La Puglia senza confini”.

Fotografa specializzata in ritratti, Marina Alessi ha colto attraverso il suo obiettivo i protagonisti del mondo del teatro, del cinema, della cultura e della televisione, seguendoli sui set, sui palcoscenici e nella vita, come ritrattista e fotografa di scena. Per dieci anni ha utilizzato e portato ai massimi livelli i ritratti scattati con la Polaroid Giant Camera, macchina fotografica costruita in cinque esemplari in tutto il mondo, che permette la realizzazione di ritratti in pellicola Polaroid formato 50×60, veri e propri “pezzi unici”.

“L’impegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il sodalizio con il FotoCineClub del capoluogo daunio per la promozione delle arti visive, in particolare della fotografia, si arricchiscono di un nuovo e stimolante capitolo – dichiara in una nota il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro -. Dopo le esposizioni dedicate a “mostri sacri” come Mario Giacomelli, Chiara Samugheo e Maurizio Galimberti, con la personale di Marina Alessi, versatile artista specializzata nel ritratto, prosegue il percorso dedicato alla fotografia contemporanea quale strumento di conoscenza dei mutevoli aspetti e della complessità della società odierna. Seppur differenti nell’approccio formale – sottolinea il presidente -, i ritratti della Alessi raccolti in questa mostra sono accomunati da un forte legame con la realtà, analizzata con un coinvolgimento diretto dell’autrice, che ci restituisce un interessante sguardo d’insieme, poliedrico e sfaccettato, sullo stato dell’arte della fotografia contemporanea”.

La mostra, che sarà visitabile fino al 7 dicembre, proporrà una rassegna dei migliori scatti realizzati dalla Alessi tratti dai più importanti progetti fotografici realizzati nel corso della sua lunga e splendente carriera. Nella galleria espositiva della Fondazione, infatti, di fianco a dieci ritratti “contaminati” dei più noti street artist italiani (i “44+1 AutoRItratti”), troveranno spazio quindici “Facce da Leggere” (selezionate tra 282 ritratti di scrittori), dieci fotografie del progetto “Partita doppia” (commistione tra ritratto fotografico e segno fisico) e quattordici scatti ai comici del programma televisivo “Zelig”, ripresi dal progetto “Saltar dal ridere”.

Per Nicola Loviento, presidente del FotoCineClub di Foggia, “questa mostra va considerata come una sorta di compendio della vita artistica di Marina Alessi, una sintesi che riesce sapientemente a tratteggiare la vita artistica dell’autrice, senza essere superficiale, senza tralasciare “pezzi importanti” della sua produzione e raccontando alla perfezione l’essenza della sua fotografia”.

”Se in pittura l’autoritratto rappresenta il punto più alto di svelamento della coscienza di un artista – evidenzia il critico d’arte e consigliere della Fondazione, Gianfranco Piemontese -, la fotografia (e nello specifico i ritratti di Marina Alessi) compie un’azione indagatrice uguale e contraria. Magia dell’obiettivo fotografico senza dimenticare però l’occhio che c’è dietro, il punto di vista di una donna che ha alle spalle anni di ricerca e attività sul campo. Tutto questo lo possiamo riscontrare sia nei ritratti degli street artist che in quelli di scrittori come Erri De Luca o attrici come Lella Costa: approcci diversi dall’alto tasso di umanità sempre ancorati al concetto di fruibilità, come un dipinto sui muri, un romanzo o un recital teatrale, tragico o comico che sia. Visitando questa mostra, fortemente voluta dalla Fondazione, si ritroveranno tutti questi elementi, perfettamente sintetizzati dall’unicità umana e dall’arte fotografica che Marina Alessi pratica con assoluta maestria”.

