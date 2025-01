I Monti Dauni si illumineranno nuovamente con “I Foche de Sant’Antone”

Sabato 18 gennaio 2025, i suggestivi Monti Dauni si illumineranno nuovamente con “I Foche de Sant’Antone”, uno degli eventi più attesi dell’anno a Roseto Valfortore. Questa storica celebrazione in onore di Sant’Antonio Abate, figura simbolo della protezione degli animali domestici e delle attività contadine, richiama ogni anno numerosi visitatori da tutta la provincia e non solo.

Non sono semplici falò: le cataste di legna, meticolosamente preparate dagli abitanti del borgo, diventano vere opere d’arte. Dalla rappresentazione di scene di vita quotidiana a creazioni uniche dettate dalla fantasia, ogni quartiere si sfida in una sorta di “palio dei fuochi”, rendendo la serata un trionfo di creatività e tradizione.

A rendere l’atmosfera unica e coinvolgente, a partire dalle ore 17:00, ci sarà la Euroband Murgia’s Street Band, che con i suoi ritmi funky e jazz trasformerà ogni momento in un’esplosione di musica e divertimento. Non mancheranno le affascinanti rappresentazioni teatrali in vernacolo rosetano, per celebrare la cultura locale con un tocco di autenticità e ironia e, naturalmente, il buon cibo. I partecipanti potranno assaporare piatti tipici come il pan cotto, il soffritto, il pane unto, il panino con salsiccia, il caciocavallo impiccato, accompagnati dall’immancabile vino locale.

La giornata offre molto di più. Sarà infatti ancora possibile visitare Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe, una tappa imperdibile per famiglie e appassionati di atmosfere natalizie. Non mancheranno video mapping e mercatini di prodotti tipici locali, perfetti per chi cerca un souvenir autentico o vuole immergersi nei sapori del territorio.

I falò devozionali non sono solo una celebrazione religiosa, ma un evento che intreccia arte, folklore, gastronomia e comunità. È un’occasione per riscoprire le tradizioni, per ammirare la maestria degli abitanti di Roseto e per lasciarsi avvolgere dal calore del fuoco e dell’accoglienza tipica dei Monti Dauni.

“I Foche de Sant’Antone rappresentano l’anima più autentica di Roseto Valfortore, un momento in cui tradizione, devozione e comunità si intrecciano per dar vita a una festa unica e straordinaria. Ogni anno, questo evento richiama non solo i nostri concittadini, ma anche tanti visitatori da fuori, attratti dalla magia dei nostri falò artistici, dall’ospitalità rosetana e dai sapori inconfondibili del nostro territorio.

Voglio ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione: dalla proloco ai cittadini che con passione costruiscono le cataste, i volontari e tutti i protagonisti che contribuiscono a mantenere viva questa tradizione. Roseto Valfortore è pronta ad accogliervi ancora una volta, con il calore del fuoco e del nostro spirito comunitario. Vi aspettiamo numerosi!” ha dichiarato il sindaco Lucilla Parisi.



