I molini Amoruso donano farina alla Caritas di Cerignola

Hanno pensato di aiutare chi vive in condizione di fragilita’ sociale l’emergenza sanitaria donando cio’ che producono: farina. Cosi’ i Molini Amoruso di Cerignola, leader nella trasformazione del grano di Capitanata, hanno regalato alla Caritas diocesana sette pedane di farina. “L’emergenza sta diventando sempre piu’ sociale e le situazioni di poverta’ stanno aumentando – scrivono i fratelli Amoruso che gestiscono l’azienda – E’ arrivato il tempo della responsabilita’ per tutti e insieme possiamo dare un segno concreto di speranza e conforto per quelli che oggi ne hanno un grande bisogno”.

