Domenica 11 luglio 2021 presso il Chiostro Santa Chiara di Foggia il Festival d’arte Apuliae – Non soli, ma ben accompagnati, artisticamente diretto dal M° Dino De Palma, propone al pubblico un doppio evento di musica e sport.

Si inizia alle 19.45 con ’60 e una notte. I mitici anni Sessanta tutti in una notte, uno spettacolo di parole e musica, che spazia da “Il cielo in una stanza” a “Quando Quando Quando”, da “Io che non vivo” a “Una rotonda sul mare”, da “La pelle nera” a “Il Mondo”, da “Sapor di mare” a “Guarda come dondolo”, da “Riderà” a “Saint Tropez Twist” e tanti altri ancora.

Il secondo appuntamento del Festival d’arte Apuliae, che vede protagonista l’ensemble Suoni del Sud, formato da quartetto d’archi, batteria, basso, chitarra, pianoforte e sax, e dal cantattore Cristian Levantaci, sarà seguito da un evento d’eccezione: la finale EURO2020.

Verrà infatti proiettata su un maxischermo montato all’interno del Chiostro Santa Chiara, al termine dello spettacolo musicale, la partita che vedrà protagoniste l’Italia di Roberto Mancini e l’Inghilterra di Gareth Southgate. Lo spettacolo musicale lascerà spazio allo sport dalle ore 21, per una grande serata di festa.

’60 e una notte. I mitici anni sessanta tutti in una notte è organizzato con il patrocinio del Comune di Foggia, in collaborazione con l’Associazione “Musica Civica” di Foggia e col sostegno della Regione Puglia, dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-Altamura” e del Conservatorio di musica “Umberto Giordano”.

L’accesso allo spettacolo è consentito previa prenotazione gratuita sul portale eventbrite. L’ingresso al doppio evento sarà a partire dalle ore 19:30 e l’inizio dello spettacolo musicale è previsto per le ore 19:45, mentre la partita verrà proiettata dalle ore 21:00. Si prega il gentile pubblico di recarsi agli spettacoli dotato di propria mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento.

Condividi sui Social!