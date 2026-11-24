(Adnkronos) –

“I Kneecap sono chiaramente i Rage Against the Machine dei giorni nostri”. A dirlo non è un critico musicale in cerca di qualche like, ma Tom Morello, chitarrista di una delle band più politicizzate e influenti del rock anni Novanta. Un paragone azzardato? Non esattamente, se a raccogliere il testimone è un trio di rapper di Belfast che canta in gaelico, attacca il potere, porta la Palestina sui palchi e non ha paura di finire al centro di controversie internazionali. Forse, a maggior ragione, vale la pena chiedersi se il paragone sia davvero così fuori luogo. I Kneecap, in fondo, non somigliano musicalmente ai Rage Against the Machine e non ne hanno bisogno per condividerne lo spirito. La loro ribellione passa dal rap e dall’identità irlandese, conservando la stessa insofferenza per le gerarchie e per chi pretende di stabilire quali battaglie siano legittime e quali no. Lo stesso Morello ha voluto Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí al suo fianco in ‘Unconquered’, il brano contenuto nel suo album ‘Everyone Gets Everything They Want’, pubblicato il 25 settembre scorso. Ed è con questo spirito che i Kneecap tornano in Italia. Questa sera il trio è all’Alcatraz di Milano, per un concerto sold out, seguito domani, 25 novembre, dalla seconda data al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, anch’essa tutta esaurita. Il ritorno arriva dopo il primo incontro con il pubblico italiano della scorsa estate, quando al Circolo Magnolia di Segrate e nelle altre tappe del tour avevano trovato una platea giovane e coinvolta, anche se spesso incapace di comprendere -letteralmente- i testi in irlandese. “Non avremmo mai immaginato di venire a suonare in posti come Milano, Bologna o Bari e avere questo seguito” aveva raccontato Mo Chara all’Adnkronos in quell’occasione.

La lingua è una parte essenziale della loro musica. I Kneecap sono diventati internazionali portando il gaelico fuori dai confini irlandesi e trasformandolo in uno strumento di appartenenza e rivendicazione. Una scelta che trova una sintesi nel loro ultimo album, ‘Fenian’, pubblicato il 24 aprile scorso. Anche la vicenda giudiziaria di Mo Chara ha lasciato un segno. Il rapper, all’anagrafe Liam Óg Ó hAnnaidh, era stato accusato nel Regno Unito di un reato previsto dalla normativa antiterrorismo per la presunta esposizione di una bandiera di Hezbollah durante un concerto a Londra. L’accusa è stata successivamente archiviata dall’Alta Corte di Giustizia. Una vicenda che si inserisce in un percorso costellato di polemiche: i Kneecap sono stati definiti “non appropriati” dall’ex premier britannico Keir Starmer e nei loro tre album non mancano riferimenti a ketamina e droghe sintetiche. Insomma, sulla carta non proprio il gruppo da invitare alla festa di Natale aziendale. Eppure, dal vivo, la loro attitudine è travolgente. Il palco dell’Alcatraz è allestito con impalcature metalliche che ricordano quelle di un cantiere, con la console di DJ Próvaí al centro. A sinistra campeggia una bandiera palestinese, accompagnata dalla scritta in gaelico ‘Saoirse don Phalaistín’, libertà per la Palestina. A destra, invece, il drappo irlandese e due messaggi: ‘I love West Belfast’ e ‘Free Nicky Kelly’, in riferimento al politico irlandese diventato uno dei simboli del più celebre errore giudiziario nella storia del Paese.

Il concerto è aperto dal duo palestinese Fawzi x Smokaholic, e viene introdotto da ‘Starburster’ dei Fontaines D.C., prima che il trio prenda possesso del palco. DJ Próvaí, con il suo immancabile balaclava con il tricolore dell’Irlanda, presidia la console, mentre Mo Chara e Móglaí Bap, chiusi nelle loro giacche a vento, si muovono spesso fianco a fianco. Pose da rockstar o esercizi di narcisismo? Non gli appartengono. Bastano una bandiera palestinese e qualche base acid house. Ogni tanto DJ Próvaí abbandona la console per raggiungere gli altri due saltellando, il che può strappare qualche sorriso se si pensa che dietro la maschera si nasconde un ex insegnante. Dopo un avvio affidato a brani come ‘Smugglers & Scholars’, ‘Better Way To Live’ e ‘Sick In The Head’, arriva il cambio di passo. L’Alcatraz diventa un’enorme pista da ballo con un mosh pit al centro. La scaletta milanese tiene insieme le due anime dei Kneecap: quella più politica e quella più sfacciatamente festaiola. Si passa da ‘Éire go Deo’ a ‘Fine Art’, senza lasciare fuori ’Get Your Brits Out’, ‘H.O.O.D.’ e ‘Fenian’. La chiusura con ‘Bella Ciao’ è affidata a una registrazione, ma durante lo show non manca lo slogan “siamo tutti antifascisti”. I Kneecap si prendono cura di chi è sotto il palco, offrono acqua e ricordano le regole fondamentali del mosh pit: “Se qualcuno cade, si aiuta a tirarlo su”.

Tra una battuta e l’altra, il trio ringrazia l’Italia, ricordando il calore con cui viene accolto. “Abbiamo iniziato tutto questo a Belfast e non ci aspettavamo di arrivare fin qui. You sexy Italian bastards” dicono dal palco. Durante ‘Palestine’, il trio duetta con Fawzi. “Per noi è importante ritagliarci un momento dello spettacolo, a ogni concerto. Non importa se siamo a Milano, a Belfast, a Istanbul. È sempre la stessa cosa. Lasciamo sempre un po’ di spazio per mostrare la nostra solidarietà al popolo palestinese – spiega Mo Chara -. Molti di voi lo capiscono, forse qualcuno no. Come irlandesi siamo stati le cavie della Gran Bretagna nel colonialismo. Tutto quello che la Gran Bretagna ha imparato sul colonialismo, lo ha sperimentato sugli irlandesi e poi lo ha portato in giro per il mondo. Per questo gli irlandesi provano empatia verso i popoli oppressi di tutto il mondo e sono stati tra i primi a denunciare queste situazioni. Finché avremo un palco, finché avremo la possibilità di parlare, finché qualcosa non cambierà a Gaza e in Cisgiordania, continueremo a ritagliarci un momento dello spettacolo per dire Free Palestine”.

E qui torna la storia dei Rage Against the Machine. Il paragone non cancella certo le differenze: i Kneecap non replicano il suono della band americana e non cercano di imitarla. Condividono però l’idea che la musica possa essere uno spazio di contestazione e non soltanto di intrattenimento. La rabbia è la stessa, così come l’attitudine anti-establishment e la volontà di portare il conflitto anche fuori dal palco. Gli esempi, nella storia dei RATM, non mancano. Al Lollapalooza del 1993 salirono sul palco nudi e imbavagliati, in segno di protesta contro la censura musicale; nel 1996 furono banditi dal ‘Saturday Night Live’ dopo aver tentato di esporre bandiere americane capovolte durante l’esibizione. Nel 2000, invece, girarono senza autorizzazione il video di ‘Sleep Now in the Fire’ davanti alla Borsa di New York: la performance provocò assembramenti e tensioni tali da richiamare l’intervento della polizia e portare alla chiusura anticipata della Borsa.

C’è però una differenza da non sottovalutare. I Rage Against the Machine parlavano a una generazione cresciuta tra la fine della Guerra fredda, l’avvento della globalizzazione e il rifiuto dell’autorità. I Kneecap si rivolgono a un pubblico diverso, che incontra la politica sui social, che vive sulla propria pelle le proteste per Gaza, sposa le battaglie identitarie e ha maturato una nuova consapevolezza nel modo di comunicare. Al netto dei paragoni, i Kneecap hanno fatto della provocazione e della rivendicazione politica una parte integrante della propria identità ed entrambi i gruppi hanno dovuto fare i conti con polemiche, tentativi di boicottaggio e interventi istituzionali legati alle loro esibizioni e alle loro prese di posizione. In tutti e due i casi, le controversie hanno contribuito a portare la loro musica e i loro contenuti ben oltre il pubblico abituale. Missione compiuta, verrebbe da dire. E allora, i Kneecap sono davvero i Rage Against the Machine di oggi? I Kneecap sono i Kneecap. Di certo, le loro battaglie hanno già superato i confini da cui erano partite. Non serve capire tutto per sapere da che parte stanno. E soprattutto, per lasciarsi travolgere dal loro show. (di Federica Mochi)

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Pubblicato il 24 Novembre 2026