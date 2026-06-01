I funerali di Andrea Procaccino,”Non è un dolore solo della famiglia ma dell’intera comunità “

“C’è sempre tanto dolore davanti ad una morte, soprattutto quella di un giovane, di un ragazzo, con tante speranze da realizzare, speranze sue, dei suoi genitori. Non ci sono parole per confortare la famiglia. Ma non è un dolore solo della famiglia ma dell’intera comunità e della comunità scolastica”. Lo ha detto il vice parroco della chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes ad Orta Nova durante i funerali di Andrea Procaccino, il 17enne morto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica mentre era a bordo di un’autovettura insieme ad altri quattro minori. Nell’omelia , don Angelo ha sottolineato che “Gesù ci invita ad essere misericordiosi, a perdonare e ad essere perdonati. Anche in questa circostanza quanti giudizi saranno stati espressi? Ma può giudicare solo Dio. Beati i puri di cuore che vedranno Dio. Andrea nella sua esuberanza era comunque un puro di cuore. Beati gli operatori di pace. Questo mondo ha bisogno di pace. È triste sentire parlare di violenza, di bullismo con tanti spettatori complici, inermi. Beati gli operatori di pace e tali dobbiamo essere tutti quanti”.



Pubblicato il 1 Giugno 2026