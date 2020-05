I donatori pugliesi propongono i test sierologici

“Si propone di valutare la possibilita di effettuare sull’intero territorio regionale il test sierologico, appena disponibili, a tutti i donatori di sangue che si rechino a donare in ogni Simt, per la ricerca dei soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi contro il SARS-Cov-2 e che, se individuati, possano donare il plasma a fini terapeutici”. Lo chiede alla Regione Puglia e alle Asl pugliesi il Civis pugliese, il coordinamento interassociativo volontari italiani sangue formato dalle associazioni Avis, Fidas e Fratres. “Il coordinamento – si afferma – si rende disponibile ad avviare una raccolta fondi tra i propri associati e non, per contribuire finanziariamente ai costi dell’attuazione del protocollo, considerata la precarietà degli equilibri di finanza pubblica sul settore sanitario regionale”. Si chiede quindi “un concreto tavolo di confronto istituzionale tra il sistema trasfusionale e Civis al fine di percorrere tutti assieme – si sottolinea – la strada che porti a trovare la definitiva soluzione della pandemia che di fatto ha gia decretato numerosi decessi ripercuotendosi sull’intera collettivita, anche in termini di costi sociali, e per contribuire alla concertazione anche in Puglia della sperimentazione”. Le tre associazioni dei donatori che formano il coordinamento sostengono che “in alcune zone in Italia, nelle zone settentrionali piu colpite, per contrastare la pandemia innescata dal Covid 19, oltre al ricorso a specifici farmaci (antivirali, antinfiammatori, anticorpi monoclonali e anticoagulanti), si sta ricorrendo, sotto forma di protocollo clinico sperimentale, ad una nota opzione terapeutica che prevede l’utilizzo del plasma dei pazienti guariti”. Questo, si afferma, “al fine di fornire agli ammalati gli anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 utili a contrastare l’infezione, come peraltro gia avvenuto in passato in altre situazioni analoghe”. “Il percorso, lungi dall’essere di semplice attuazione, vede coinvolti ed interessati piu soggetti: dalle istituzioni agli scienziati, dai ricercatori ai medici ed infine agli ammalati. In tale contesto – afferma Civis Puglia – un posto di rilievo e assunto anche “dal donatore” e conseguentemente dal coordinamento inter associativo quale soggetto corresponsabile della procedura, che mette al centro unicamente la salute dell’ammalato”.

Condividi sui Social!