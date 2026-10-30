I De Filippo prima del mito, a Foggia il racconto di Sergio Rubini

Tre fratelli, un talento immenso, una famiglia complicata e una storia che ha cambiato per sempre il teatro italiano. Il 27 dicembre, con inizio alle 18.30, ed il 28 dicembre alle ore 21.00, il Teatro del Fuoco di Foggia presenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2026/2027 di Musica e Sorrisi, “I fratelli De Filippo” con Sergio Rubini, protagonista e regista di uno spettacolo intenso, emozionante e ricco di sorprese. Eduardo, Titina e Peppino non sono ancora i miti che il pubblico imparerà ad amare: sono tre giovani legati dalla stessa passione, ma anche da ferite, rivalità, ambizioni e da un fortissimo desiderio di riscatto.

Con le musiche di Nicola Piovani una storia vera, emozionante, potente e sorprendentemente attuale, nella quale il talento incontra il dolore, le rivalità si intrecciano con l’amore fraterno e il teatro diventa la strada per conquistare il proprio destino partendo da un rapporto familiare difficile, fatto di esclusioni e contraddizioni con al centro la figura di Eduardo Scarpetta, grande protagonista del teatro napoletano e presenza decisiva nella vita dei tre fratelli.

A dare corpo e anima a questa vicenda è Sergio Rubini, artista capace di attraversare, con sensibilità e profondità, le sfumature dell’animo umano in un allestimento che intreccia recitazione, memoria e grande intensità narrativa che fa sorridere, emozionare, riflettere e riconoscersi nelle storie degli altri. Una imperdibile occasione per sentirsi “dentro” una pagina straordinaria della cultura italiana. Sergio Rubini e “I fratelli De Filippo”, il 27 e il 28 dicembre al Teatro del Fuoco di Foggia, per la stagione teatrale di Musica e Sorrisi. Il grande teatro ti aspetta. Informazioni e biglietti al botteghino del Teatro del Fuoco aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdi’ dalle 17.00 alle ore 20.00. Per informazioni 348 420 3 420.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026