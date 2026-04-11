“I Costituenti di Capitanata”, inaugurazione e proposta

Si è svolta nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia l’inaugurazione della mostra documentaria “I Costituenti di Capitanata”, dedicata agli undici deputati della provincia eletti all’Assemblea Costituente del 1946. Un appuntamento partecipato che ha riportato al centro il valore storico e attuale della Costituzione italiana.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, che ha ringraziato l’ANPI provinciale di Foggia per l’organizzazione dell’iniziativa, patrocinata nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente. Nel suo intervento ha richiamato l’impegno dell’ente nella diffusione dei principi costituzionali, a partire dalla ristampa di migliaia di copie della Carta che saranno distribuite nelle scuole del territorio.

Nel corso dell’incontro, Santigliano ha avanzato anche una proposta simbolica: dedicare entro il 1° gennaio 2028, in occasione degli 80 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, una piazza o una via cittadina alla Carta, evidenziando come a Foggia non esistano attualmente luoghi pubblici intitolati al testo fondamentale dello Stato.

A raccogliere l’invito è stato il presidente provinciale dell’ANPI, Michele Galante, che ha ripercorso le figure degli undici deputati costituenti della Capitanata: nove eletti nella circoscrizione Bari-Foggia – Luigi Allegato, Gerardo De Caro, Giuseppe Di Vittorio, Domenico Fioritto, Giuseppe Imperiale, Leonardo Miccolis, Raffaele Pio Petrilli, Raffaele Recca, Carlo Ruggiero – e due in altri collegi, Ruggero Grieco (Lecce) e Luigi Renato Sansone (Napoli). Galante ha sottolineato il contributo dei rappresentanti foggiani alla stesura della Costituzione, evidenziandone la perdurante attualità.

A concludere gli interventi è stato Aldo Ligustro, già presidente della Fondazione e ordinario di Diritto internazionale presso l’Università di Foggia, che ha illustrato le caratteristiche della Costituzione italiana, soffermandosi sui suoi elementi di forza e sul rilievo riconosciuto anche a livello internazionale. Ligustro ha inoltre ricordato come la mostra rappresenti la prosecuzione del volume “Costituenti di Capitanata”, curato da Galante e pubblicato nel 2018 nella Collana della Fondazione.

Nel corso della serata spazio anche ai giovani: gli studenti del progetto Lanza Press, corso di giornalismo del Liceo classico “Lanza-Perugini” di Foggia coordinato dalla docente Grazia Vetritto, hanno intervistato i protagonisti dell’iniziativa, raccogliendo anche una dichiarazione del procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante, presente tra il pubblico.

La mostra “I Costituenti di Capitanata” resterà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 24 aprile.



Pubblicato il 11 Aprile 2026