I corsi on line del FotoCineClub di Foggia

Il FotoCineClub di Foggia, storica associazione culturale che dal 1969 si occupa di fotografia, ha deciso, dopo una breve pausa, di riprendere le lezioni di fotografia che vengono tenute annualmente dai soci esperti del circolo fotografico e, nel rispetto delle attuali normative, si è dotato di una piattaforma on line per continuare la didattica a distanza. Alfonso delli Carri ha quindi terminato il Corso di Fotografia Base, iniziato a gennaio presso la sede del circolo, ed è iniziato il Corso di Sviluppo Digitale tenuto da Gianmaria Pironti con appuntamenti bisettimanali al lunedì e al giovedì sera. Ambedue i corsi hanno ricevuto la Certificazione ed il Riconoscimento da parte della FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, alla quale il FotoCineClub di Foggia aderisce fin dal momento della sua costituzione. I soci del FotoCineClub hanno mostrato di gradire la nuova formula, tanto che ad ogni lezione si contano dai trentacinque ai quaranta contatti. Le lezioni vengono comunque registrate e messe a disposizione dei soci che non hanno potuto collegarsi negli orari previsti e per chi ha la necessità di rivedere alcuni punti. La piattaforma on line viene utilizzata anche per incontri a tema su richiesta dei soci, così come è avvenuto nel caso dell’incontro con Nicola Ritrovato, altro socio del FotoCineClub di Foggia, che ha tenuto una lezione sull’utilizzo delle fotocamere micro 4/3. Le lezioni andranno avanti così fino a che le nuove disposizioni di legge non permetteranno la riapertura della sede del circolo e lo svolgimento delle lezioni dal vivo.

