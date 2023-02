I confederali si ribellano: “Stipendi d’oro all’Arif? Ma per favore…”

“Le notizie diffuse da alcuni organi d’informazione locale su stipendi d’oro a operai e impiegati dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – sono false e offendono i lavoratori”, afferma a voce alta il segretario Flai-Cgil/Puglia, Antonio Gagliardi. Pronto a ricordare pure come “i dipendenti sono inquadrati nei profili professionali previsti dal contratto idraulico-forestale, avente natura giuridica privatistica”. Per capire meglio, allora, bisogna sapere che Arif/Puglia occupa un migliaio di dipendenti se si considerano anche i lavoratori a contratto pubblico, tutti a tempo indeterminato, e circa trecentocinquanta stagionali di supporto ai settecentoquarantacinque dipendenti a contratto privatistico. “Il contratto collettivo di lavoro oggetto degli ultimi attacchi – spiega il sindacalista – è tipico dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, legittimato per essere utilizzato nell’ente strumentale la cui natura giuridica non confligge con le mansioni. Tanto più che, nella logica d’un sistema integrato e coordinato, la Regione Puglia con la legge regionale n.3/2010 è dotata d’uno strumento normativo per la lotta a incendi boschivi, difesa del suolo e, in generale, gestione degli ambiti forestali, ma anche attività irrigue per colture e allevamento bestiame”. Bene, e allora? “Accusare questi lavoratori di essere privilegiati – aggiunge Gagliardi – perché percettori d’uno stipendio mensile che, nella migliore delle ipotesi, non va oltre i 1.600 euro lordi (circa 1.200 euro netti) è vergognoso. Le indennità da nababbi di cui si parla, sono istituti contrattuali sottoscritti ai tavoli negoziali e dunque legittimati nella loro applicazione. Coloro i quali pensano che il transito di questa platea di “privilegiati” possa avvenire da un giorno all’altro dal contratto idraulico-forestale al contratto Funzioni Locali, diamo una notizia: evidentemente non hanno contezza del ruolo e delle funzioni fondamentali che determinate figure svolgono secondo compiti istituzionali, proprio grazie alla tipologia contrattuale che -ancora oggi- nel Paese non ha alternative. Allora ci chiediamo quale sia il vero obiettivo, quale sia il reale interesse”. In effetti Fai/Cisl, Flai/Cgil e Uila/Uil hanno manifestato il proprio disappunto rispetto alle scelte determinate dall’organo legislativo di via Gentile contenute nella legge regionale n. 30/2022, che ha disposto il transito da un contratto all’altro a partire dal 1° gennaio 2023. Tutto questo mentre nella sede Arif della Zona Industriale di Bari ogni giorno si presentano le divise grige delle Fiamme Gialle ad acquisire documenti. “immaginare che i dipendenti Arif – conclude Gagliardi – possano acquisire, senza base giuridica e in barba al Testo Unico Pubblico Impiego, inquadramenti contrattuali equivalenti, aprirebbe scenari in grado di sconfessare le logiche poste alla base delle scelte strategiche che il legislatore regionale, in modo lungimirante, ha inteso compiere nel passato, senza considerare l’inadeguatezza dei servizi per la salvaguardia del territorio. Quella norma oggi è stata osservata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero Economia e Finanze. Quella norma dovrà essere abrogata perché presenta profili di incostituzionalità: i detrattori se ne facciano una ragione”. (fradema)

