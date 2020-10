I cerealicoltori tornano a presidiare la Camera di commercio di Foggia. Ieri mattina, al fine di vedersi garantita la dignità al proprio lavoro, gli agricoltori si sono radunati davanti alla Camera di commercio, dove ogni mercoledì, a mezzogiorno, si riunisce la Commissione rilevazione prezzi.

Esattamente una settimana fa, infatti, le organizzazioni agricole si sono viste costrette ad abbandonare la Commissione prezzi in segno di protesta contro l’ulteriore richiesta di abbassare ulteriormente il valore del cereale (si trattava di altri due euro alla tonnellata).

Nonostante il prezzo sia rimasto invariato, alla luce della pesante siccità e della gelata che ha determinato il crollo della produzione, i ricavi sono così bassi da non coprire i costi di produzione sostenuti dalle aziende.

Nell’occasione, il mondo agricolo ha chiesto agli industriali di classificare la semola e la semola 100 per cento italiana, così come si fa per il grano italiano e relativa pasta prodotta.

Tutto ciò per salvaguardare il made in Italy attuale e futuro e non penalizzare i produttori agricoli che, a fronte di importanti investimenti, si ritrovano ogni anno a fare i conti con i bilanci in rosso. «Occorre spiegare la grande differenza tra grano nazionale (italiano) rispetto a quello nazionalizzato che può creare molta confusione tra i consumatori, i quali vogliono sapere quello che comprano e mangiano. Lo stesso discorso deve valere per la semola», fanno sapere i componenti della commissione prezzi, in quota CIA agricoltori italiana della Capitana, Michele Ferrandino, presidente e Silvana Roberto, vicepresidente.

Restano, però, ancora altre questioni da affrontare, come la necessità di riconsiderare il prezzo quando il valore delle proteine è superiore alla quota standard, ma non solo.

Quotazione del grano duro della Capitanata: “Vanno salvaguardati i rapporti all’interno della filiera”

Coldiretti Puglia si oppone “all’ennesimo tentativo unilaterale di commercianti e industriali di abbassare la quotazione del grano duro della Capitanata” alla luce dell’arrivo ad agosto di 19 navi alcune provenienti da Canada, Ucraina, Thailandia, Albania hanno scaricato prodotto estero al porto di Bari. “Vanno salvaguardati corretti i rapporti all’interno della filiera, in una campagna che tra l’altro segna minori quantita’ e qualita’ apprezzata dal mercato”, afferma Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia. Il raccolto Made in Italy in Puglia – sottolinea la Coldiretti – subisce tra l’altro la concorrenza sleale delle importazioni dall’estero di prodotti che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese come il grano duro canadese trattato con l’erbicida glifosato in pre- raccolta, secondo modalita’ vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole. E’ aumentata, infatti, del 59% nel primo trimestre e del 34% nel secondo trimestre – aggiunge l’associazione – la quantita’ di grano duro importato nel 2020 dal Canada con il quale l’Unione Europea ha siglato l’accordo di libero scambio Ceta. In questo contesto – sottolinea la Coldiretti – un segnale positivo viene dal moltiplicarsi di marchi e linee che garantiscono l’origine nazionale al 100% del grano impiegato, impensabile fino a pochi anni. L’Italia – continua la Coldiretti – e’ prima in Europa e seconda nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta con una stima dell’Istat di 1,23 milioni di ettari seminati nel 2020 in aumento dello 0,5% con una produzione attorno ai 4,1 miliardi di chili.

Condividi sui Social!