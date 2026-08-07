I cento anni del sottotenente Formosa, l’omaggio dei Carabinieri

Ha compiuto cento anni il 5 agosto il sottotenente dei carabinieri Potito Carlo Formosa, una ricorrenza celebrata a Rodi Garganico dalla sua famiglia e da una delegazione dell’Arma. Nell’occasione Giovanni Capone, comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, ha consegnato all’ufficiale centenario un crest dell’Arma e una lettera di auguri scritta dal comandante generale dell’Arma per “onorare la straordinaria carriera e la vita esemplare del sottotenente in pensione”.

Formosa ha anche ricevuto la telefonata a sorpresa del generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, con “i più sentiti auguri”. Arruolatosi nell’Arma a 19 anni, nel 1946, Formosa nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio al ministero degli Affari esteri, “distinguendosi per competenza, dedizione e altissimo senso delle istituzioni in contesti delicati e di rilievo internazionale in quattro dei cinque continenti, fino al momento del suo collocamento in congedo nel 1985”. Durante l’evento, il festeggiato ha ribadito come, nonostante sia ormai da anni in congedo, “senta gli alamari tutt’ora cuciti sulla pelle”.



Pubblicato il 7 Agosto 2026