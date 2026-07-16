I Cazalet e il Conte di Montecristo, Camilla rivela i suoi libri preferiti

(Adnkronos) – La saga dei Cazalet è "la mia preferita in assoluto", ma, subito dopo, c'è Il Conte di Montecristo. La Regina Camilla, in visita alla libreria Heywood Hill, a Londra, ha rivelato quali sono i suoi libri preferiti. Al primo posto, per la sovrana, che è anche un'accanita lettrice, c'è la serie di romanzi di Elizabeth Jane Howard che raccontano le vicende, gli amori, i segreti e le trasformazioni di una ricca famiglia dell'alta borghesia inglese. Subito dopo, segue un classico della letteratura francese, il capolavoro di Alexandre Dumas. "Ma ce ne sono così tanti", ha detto la moglie di Re Carlo, parlando con la vicedirettrice della libreria di Mayfair, Harriet Bibby. Ad esempio, ha citato 'Un gentiluomo a Mosca' di Amor Towles, che ha descritto come "semplicemente meraviglioso", così come le opere degli scrittori britannici William Boyd e Anthony Horowitz. "Ma detesto la fantascienza- ha aggiunto la Regina – Non fa proprio per me. So che a molti piace, ma alla fantascienza non riesco proprio ad appassionarmi. Ci sono cose che ti piacciono e cose che proprio non ti piacciono. E quella proprio non mi piace". Camilla – scrive Point de vue – è un'appassionata lettrice, che ha dichiarato di leggere circa l'80% di romanzi e il 20% di saggi. Ha fondato la Queen's Reading Room nel gennaio 2021, quando il Regno Unito era ancora in lockdown a causa del Covid-19, per condividere i suoi libri preferiti sui social media. Il progetto ha avuto un tale successo che la sovrana ha trasformato, quello che era allora un semplice club del libro, in un'organizzazione benefica dedicata a promuovere l'amore per la lettura e ad ampliare l'accesso alla lettura. "Cinque anni fa, durante il lockdown, ho fondato un club del libro, sperando che anche altri potessero trarre lo stesso piacere dalla buona letteratura che ne traevo io – ha dichiarato la Regina a gennaio in occasione del quinto anniversario del suo progetto – Da questi umili inizi, il club del libro è cresciuto fino a diventare un'organizzazione benefica globale, che sostiene una comunità di amanti dei libri uniti dalla comune convinzione del potere della lettura. Dal 2021, la Queen's Reading Room si è ampliata, diventando un festival annuale, un podcast e persino una medaglia per premiare coloro che si impegnano a livello locale nella promozione della lettura.

—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2026