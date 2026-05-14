I 25 anni del Libro Possibile, ‘la conoscenza contro la paura’

In occasione del venticinquesimo anniversario, il Festival del Libro Possibile ritorna a luglio con le consuete tappe di Polignano a Mare e Vieste, proponendo un’edizione definita “antologica”, dedicata a un intreccio di letteratura, musica e dialoghi. Il filo conduttore di questa edizione sarà il tema “Il discorso all’umanità”, ispirato al celebre monologo finale del film *Il grande dittatore* di Charlie Chaplin. La direttrice artistica, Rosella Santoro, nel corso della presentazione svoltasi a Bari, ha osservato come “le parole di Chaplin, pur provenienti dal secolo scorso, riescano ancora oggi a incarnare la letteratura civile, una bussola etica e un manifesto per un’epoca segnata da conflitti, isolamento sociale, accelerazioni tecnologiche, crisi democratiche, fragilità emergenti e analfabetismi emotivi”. Rievocando il monologo del film, Chaplin afferma: “La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l’abilità ci ha resi duri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchine ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza”. È proprio a questo invito alla responsabilità – al riconoscimento del valore della persona, della conoscenza che supera la paura, della libertà e della gentilezza – che si ispira l’intero programma del festival. L’evento si svolgerà dapprima a Polignano, dall’8 all’11 luglio, per poi trasferirsi a Vieste dal 21 al 25 luglio. Sarà caratterizzato dalla partecipazione di oltre 300 ospiti tra autori di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Javier Castillo, Geoff Dyer, Eshkol Nevo, Stefania Auci, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. È inoltre attesa la presenza del vincitore del prossimo Premio Strega. Sebbene la narrativa occupi un ruolo centrale nella manifestazione, il programma si arricchisce di temi trasversali: ambiente, con la cantante Elisa e la sua Fondazione Lotus; divulgazione scientifica, attraverso la lectio magistralis di Stefano Mancuso e gli approfondimenti di Mario Tozzi. Non mancherà infine uno spazio dedicato alla musica, culminando con un evento conclusivo a Vieste che prevede talk e performance acustica di Ditonellapiaga. Le iniziative inizieranno già a giugno proprio a Vieste con la partecipazione di Drusilla Foer e l’avvio del terzo anno del progetto “Basilicata Regione Amica” che si svolgerà a Irsina. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha descritto il festival come una celebrazione delle “nozze d’argento” della Puglia con il Libro Possibile. Decaro ha sottolineato come questo evento non solo rappresenti una vetrina internazionale per il territorio pugliese ma offra anche momenti di profonda riflessione: “La frase di Chaplin dimostra quanto temi e riflessioni trattati dal festival siano straordinariamente attuali. Essa costituisce un’opportunità per conoscere meglio la nostra terra e per confrontarsi sulle dinamiche globali”. Tra i presenti alla conferenza stampa figuravano l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace e i sindaci della Città Metropolitana di Bari (Vito Leccese), Polignano (Vito Carrieri) e Vieste (Giuseppe Nobiletti). Leccese ha evidenziato come ogni anno migliaia di persone accorrano al festival per ritrovarsi attorno ai libri: “In questi incontri con gli autori ci si confronta, si condividono idee e si riflette collettivamente. È questa l’immagine potente del Paese che vorremmo essere: un Paese in cui le parole continuano a costruire legami”. Oltre alla narrativa, il programma del festival abbraccerà una vasta gamma di temi: dall’intelligenza artificiale all’etica; dall’esistenza iperconnessa con il filosofo Luciano Floridi ad argomenti quali attualità, giornalismo e democrazia; dalle guerre alla disinformazione; passando per scienza, tecnologia, diritti umani ed economia. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla cultura pop e ai fumetti.



Pubblicato il 14 Maggio 2026