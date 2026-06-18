I 10 migliori giocatori dei Mondiali 2026, c’è già la classifica: Messi al top

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 archiviano la prima settimana. Troppo presto per i verdetti, mentre si giocano le gare che danno inizio alla seconda giornata. E troppo presto anche per scegliere il miglior giocatore del torneo. Negli Stati Uniti, però, quando si parla di sport tutto è ranking e tutto è statistica. E nemmeno i Mondiali vengono risparmiati. Lo dimostra il New York Times, che addirittura mette in fila i migliori 50 giocatori della World Cup appena iniziata. "Le valutazioni si basano sul modello di rating di The Athletic, che fornisce una valutazione oggettiva del contributo di ciascun giocatore", spiega il New York Times facendo riferimento ai parametri fissati dalla testata sportiva abbinata al quotidiano. I riflettori si accendono sulla top ten, che raccoglie i migliori giocatori del pianeta. Al decimo posto, Jude Bellingham, a segno nel 4-2 con cui l'Inghilterra ha battuto la Croazia. "Pochi sanno fare quello che fa lui", la sintesi per elogiare il tuttocampista del Real Madrid. Nona piazza per Vinicius, autore del gol dell'1-1 per il Brasile contro il Marocco: "Ha segnato uno splendido gol del pareggio tutto da solo e ha rappresentato una minaccia costante sulla fascia sinistra". Ottava posizione per Joshua Kimmich, elemento fondamentale della Germania che ha esordito travolgendo Curacao per 7-1: riduttivo, dice il NYT, identificare il giocatore del Bayern Monaco come un semplice esterno destro.

Numero 7 in classifica è Achraf Hakimi: il laterale del Marocco ha dato spettacolo contro il Brasile, duellando con Vinicius e fornendo una prestazione "da capitano". Sesta posizione per Luis Diaz, stella della Colombia che si è presentata battendo 3-1 l'Uzbekistan. L'attaccante del Bayern Monaco ha iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori: "Ha portato la condizione top dal club alla nazionale". Quinto posto per Erling Braut Haaland, uragano al centro dell'attacco della Norvegia. Motivazione? "Dedicate un pensiero al portiere dell'Iraq". Doppietta all'esordio per Haaland e doppietta al debutto per Kylian Mbappé, stellare nel 3-1 rifilato dalla Francia alla Costa d'Avorio. L'exploit non basta all'attaccante del Real Madrid per salire sul podio del New York Times: deve accontentarsi della quarta piazza. La terza posizione è appannaggio di un suo compagno di squadra, Michael Olise. Il fenomeno del Bayern Monaco ha incantato con l'assist a Mbappé per il provvisorio 1-0 e con una serie di giocate da numero 10 doc: chapeau. Numero 2 assegnato a Harry Kane, leader dell'Inghilterra. Non solo i gol (prevedibili) nel curriculum: il bomber si fa apprezzare anche per un intervento difensivo che impressiona il NYT. Si arriva al numero 1. Chi, se non Leo Messi? La tripletta contro l'Algeria rende già memorabile il Mondiale del fuoriclasse dell'Argentina. "Ha rischiato di essere espulso" per un pestone non sanzionato dall'arbitro ma "sembra ancora perfettamente in grado di dominare questo palcoscenico". Nella top 50 spicca per ora un'assenza. Non c'è traccia di Cristiano Ronaldo, protagonista di un'anonima prestazione nel pareggio per 1-1 tra Portogallo e Repubblica democratica del Congo. Un paio di tiri sgangherati, nemmeno un dribbling, una presenza impalpabile: CR7, a 41 anni, sembra più un peso che un bonus per la selezione lusitana. "La squadra deve segnare, non sei tu a dover segnare", la sintesi di Thierry Henry, apprezzato commentatore per Fox Sports.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026