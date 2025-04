Hyundai premiata ai Red Dot Awards 2025: sei riconoscimenti al design d’eccellenza

(Adnkronos) –

Hyundai ha conquistato sei premi nella sezione Product Design dei Red Dot Awards 2025, consolidando la propria posizione tra i protagonisti della scena automobilistica globale. Il riconoscimento valorizza l'approccio progettuale del marchio, fondato su innovazione, attenzione alle persone e ricerca estetica. Tra i modelli premiati spiccano la nuova IONIQ 9, SUV elettrico dal look avveniristico, e la rinnovata Hyundai Palisade, che abbina un design distintivo e comfort di livello superiore. Riconoscimenti anche per tre dispositivi tecnologici, il Global EV Home Charger, l’E-pit Ultra-Fast Charger e lo Smart Taxi Indicator, e per il compatto Pixel Safety Hammer & Cutter, uno strumento di emergenza intuitivo. La IONIQ 9, terzo modello della famiglia elettrica IONIQ, propone una carrozzeria aerodinamica dal profilo elegante e un abitacolo ampio e luminoso, pensato per offrire benessere a bordo. La nuova Palisade, invece, punta su proporzioni robuste, superfici raffinate e soluzioni abitative versatili. Fra le tecnologie premiate, spicca il caricatore domestico EV, proposto in diverse configurazioni, e la colonnina ultrarapida E-pit, ottimizzata per gli spazi urbani. Lo Smart Taxi Indicator by Hyundai introduce un’interfaccia semplice e visibile, aumentando sicurezza e riconoscibilità dei veicoli in servizio. Il premio ricevuto dal Pixel Safety Hammer & Cutter conferma l’importanza del design anche in contesti d’emergenza: essenziale, facile da usare e riconoscibile in ogni situazione. I Red Dot Awards, tra i principali premi internazionali dedicati al design, celebrano ogni anno l’eccellenza creativa nei settori più diversi. Il successo di Hyundai in questa edizione è un’ulteriore conferma del suo ruolo di avanguardia nel coniugare tecnologia, stile e funzionalità. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025