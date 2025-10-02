Hyundai IONIQ 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) –

Hyundai rafforza ancora una volta la propria reputazione nel campo della sicurezza automobilistica: la nuova IONIQ 9, ammiraglia elettrica della gamma, ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle Euro NCAP. Un risultato che ribadisce l’impegno costante del marchio nella protezione dei clienti, già dimostrato dai precedenti successi di IONIQ 5 e IONIQ 6, anch’esse premiate con il massimo riconoscimento. Secondo Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe, questo risultato non è un traguardo isolato: “Per Hyundai, la sicurezza non è un annuncio momentaneo, ma un impegno continuo. Le cinque stelle di IONIQ 9 sono la conferma che intendiamo rendere la protezione avanzata uno standard per tutti i clienti, in ogni segmento”.



Il programma Euro NCAP è il principale riferimento indipendente europeo nella valutazione della sicurezza delle auto nuove. I test si basano su quattro aree chiave: protezione degli occupanti adulti, protezione dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili della strada (pedoni e ciclisti) ed efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. La IONIQ 9 ha ottenuto punteggi eccellenti in tutte le categorie: • 87% nella protezione dei bambini, con performance di rilievo nei test di urto frontale e laterale. I manichini di sei e dieci anni sono risultati ben protetti in tutte le aree critiche. • 84% per la protezione degli occupanti adulti, dimostrando elevati livelli di sicurezza passiva. • 83% per i sistemi di assistenza alla guida, a conferma dell’efficacia delle tecnologie Hyundai. • 77% nella protezione degli utenti vulnerabili, grazie a soluzioni avanzate per la prevenzione degli incidenti.

Pubblicato il 2 Ottobre 2025