Hyundai i-Pedal: un nuovo modo di vivere la mobilità urbana

(Adnkronos) –

Hyundai ha introdotto una tecnologia che ridefinisce l’esperienza al volante: Hyundai i-Pedal.

Integrata su tutta la gamma elettrica di Hyundai, questa funzione trasforma il pedale dell'acceleratore in uno strumento intelligente e multifunzionale, pensato per semplificare la guida quotidiana e migliorare l’efficienza energetica. Con i-Pedal, è possibile accelerare, rallentare e fermarsi utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore. Questa modalità di guida elimina il continuo passaggio tra acceleratore e freno, riducendo l’affaticamento soprattutto nel traffico cittadino caratterizzato da frequenti stop & go.

Rilasciando il pedale, il sistema attiva automaticamente una decelerazione fluida e progressiva, rendendo la guida più intuitiva e rilassata. La risposta istantanea del sistema in caso di rilascio rapido del pedale, come nelle situazioni di emergenza, migliora anche la sicurezza: l'auto inizia a rallentare prima ancora che il piede raggiunga il freno, riducendo i tempi di reazione. Quando il conducente lascia l'acceleratore, il motore elettrico agisce come generatore, recuperando energia e reimmettendola nella batteria ad alta tensione. In ambito urbano, dove le decelerazioni sono frequenti, questo sistema valorizza ogni fase di guida, contribuendo all'autonomia complessiva del veicolo. Un altro aspetto distintivo è la possibilità di regolare l'intensità della frenata rigenerativa tramite le palette al volante. In questo modo, il guidatore può personalizzare l'esperienza in base al proprio stile e alle condizioni del traffico. La funzione risulta utile anche su percorsi in discesa, dove è possibile massimizzare il recupero energetico. Nei casi in cui serva una maggiore forza frenante, come su fondi scivolosi, il sistema suggerisce automaticamente l'intervento del freno meccanico, garantendo sempre il massimo controllo.



Pubblicato il 30 Giugno 2025