Hyundai e Shell rafforzano la loro

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Hyundai Motor Company e Shell Lubricants hanno rinnovato per altri cinque anni la propria partnership strategica globale, estendendo fino al 2031 una collaborazione iniziata nel 2005. Il nuovo accordo prevede un rafforzamento delle attività congiunte nei settori della ricerca e sviluppo, dei servizi post-vendita, del marketing e del motorsport. Le due aziende concentreranno la cooperazione sulle tecnologie destinate alla mobilità di nuova generazione. Tra le principali aree di intervento figurano il miglioramento della qualità degli oli motore e lo sviluppo di fluidi e liquidi di raffreddamento specifici per i veicoli elettrici, con l’obiettivo di incrementarne prestazioni, efficienza e sostenibilità. “Grazie alle iniziative congiunte sviluppate negli ultimi anni abbiamo rafforzato la competitività dei nostri servizi post-vendita a livello globale e aumentato la soddisfazione dei clienti”, ha dichiarato Beom Seok Kang, Senior Vice President e Head of Global Service Sub-Division di Hyundai Motor Company. La nuova intesa, ha aggiunto, consentirà alle due aziende di rispondere in maniera più efficace ai cambiamenti del mercato della mobilità. Secondo Lee Ming Seow, Vice President Global Key Accounts and New Business Development di Shell Lubricants, la partnership sarà ampliata anche grazie allo sviluppo di “e-fluids di nuova generazione, soluzioni per la gestione termica, innovazione digitale e mobilità ad alte prestazioni”.



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Pubblicato il 25 Agosto 2026