Hyundai e Maxi Mobility inaugurano a Reggio Emilia il nuovo corporate rent 100% elettrico

(Adnkronos) – La stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia diventa il punto di partenza di una nuova proposta di mobilità aziendale elettrica, grazie alla collaborazione tra Hyundai e Maxi Mobility. Il progetto introduce un servizio di corporate rent interamente a zero emissioni, pensato per le aziende del territorio che necessitano di soluzioni di trasporto flessibili, intermodali e orientate all’efficienza negli spostamenti di lavoro. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Expo 2025 del Motor Valley Accelerator e poggia su una flotta dedicata composta da Hyundai INSTER, IONIQ 5 e KONA Electric, modelli che rappresentano l’approccio più avanzato della casa coreana in termini di autonomia, tecnologia e sostenibilità. Il servizio, operativo dal 1° dicembre 2025, sarà gestito interamente tramite Maxi App, piattaforma che permette prenotazioni rapide, accesso immediato ai veicoli e controllo completo del noleggio. La formula all-inclusive proposta da Maxi Mobility, noleggio senza anticipo, ricariche illimitate, infrastrutture dedicate e assistenza continua, consente alle aziende di introdurre la mobilità aziendale elettrica senza complessità operative. Il progetto si appoggia al Terminal One Parking, area dotata di colonnine e stalli riservati, ideale per garantire continuità di utilizzo a professionisti e dipendenti che gravitano quotidianamente sull’alta velocità. La gamma Hyundai scelta per il servizio copre esigenze differenti: la INSTER è l’opzione più compatta e maneggevole, con autonomia fino a 370 km WLTP; la IONIQ 5, basata su piattaforma a 800 Volt, offre ricarica ultraveloce e percorrenze fino a 570 km; la KONA Electric aggiunge versatilità urbana, abitabilità e autonomia fino a 510 km WLTP.

Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, evidenzia come questa collaborazione rafforzi il ruolo del brand nella diffusione di soluzioni elettriche condivise.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2025