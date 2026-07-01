Hyundai e Kia sviluppano insieme Plasma Care UVC

(Adnkronos) –

Hyundai Motor Company e Kia hanno presentato Plasma Care UVC, una tecnologia che introduce un nuovo approccio all'igiene dell'abitacolo. Si tratta del primo sistema al mondo progettato per la sanificazione degli interni di un veicolo mediante una lampada al plasma capace di generare luce Far-UVC, una particolare radiazione ultravioletta con lunghezza d'onda compresa tra 200 e 230 nanometri. A differenza dei tradizionali sistemi UVC, utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi perché potenzialmente dannosi per pelle e occhi, la tecnologia sviluppata dai due costruttori è stata progettata per operare anche in presenza dei passeggeri. La luce Far-UVC possiede infatti una limitata capacità di penetrazione nei tessuti umani, mentre riesce a inattivare batteri e altri microrganismi alterandone il DNA. Oltre all'azione igienizzante, il sistema contribuisce anche a ridurre gli odori prodotti dalla proliferazione batterica, migliorando il comfort all'interno dell'abitacolo. Per adattare questa tecnologia all'impiego automobilistico, Hyundai e Kia hanno sviluppato un sistema compatto basato su una speciale lampada al plasma, dotato di filtri ottici dedicati, elevata resistenza a vibrazioni e sbalzi termici e consumi ottimizzati, così da poter essere integrato facilmente nelle future architetture dei veicoli. Le prestazioni sono state validate attraverso test di laboratorio e prove su vetture reali. In un ambiente che riproduceva l'abitacolo, il sistema ha ridotto del 96,8% i virus aerodispersi in 30 minuti. Altri test hanno evidenziato un'eliminazione del 99,9% dei batteri responsabili della polmonite in appena 30 secondi e la completa eliminazione dopo un minuto. Su un Kia PV5, le prove hanno inoltre confermato un abbattimento del 99,9% dell'Escherichia coli dopo 40 minuti di trattamento.

Hyundai e Kia vedono Plasma Care UVC come una tecnologia destinata ai futuri veicoli elettrici, autonomi e PBV (Purpose-Built Vehicle), dove igiene e qualità dell'ambiente interno diventeranno elementi sempre più importanti dell'esperienza di viaggio. Prima dell'introduzione nella produzione di serie, il sistema continuerà a essere sottoposto a rigorose verifiche in conformità agli standard internazionali di sicurezza.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2026