Hunter Biden attacca George Clooney: “Fanc… a lui e a chi gli sta intorno”

(Adnkronos) – Un anno dopo l'abbandono della candidatura alla rielezione di Joe Biden, suo figlio Hunter si è scagliato contro l'attore George Clooney, tra i primi a chiedere all'anziano presidente di ritirarsi. "Fanculo a lui. E a tutti quelli intorno a lui", ha detto il figlio minore di Biden in un'intervista piena di parolacce al giornalista indipendente Andrew Callaghan, che ha 3 milioni di follower su YouTube. "Davvero, pensate che nella classe media americana, a quell'elettore di Green Bay, nel Wisconsin, importi qualcosa di quello che pensa George Clooney su chi dovrebbe votare?", ha anche dichiarato in un podcast con Jaime Harrison, ex presidente del Comitato Nazionale Democratico. Clooney è stato uno dei primi esponenti democratici di spicco a chiedere pubblicamente a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale, appena tre mesi prima del voto. Biden, allora 81enne, stava affrontando crescenti dubbi nel suo stesso schieramento sulla sua salute e sulla sua lucidità mentale, dopo un disastroso dibattito con Donald Trump alla fine di giugno. "Amo Joe Biden. Ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato", recitava il titolo dell'articolo di Clooney, pubblicato sul New York Times il 10 luglio 2024. L'attore e produttore premio Oscar ha raccontato di aver visto il presidente a una raccolta fondi a Hollywood il mese precedente, spiegando come non fosse più il politico che era nel 2010 o nel 2020. "Lo considero un amico e credo in lui… Negli ultimi quattro anni, ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato – ha scritto Clooney – Ma l'unica battaglia che non può vincere è la lotta contro il tempo". Meno di due settimane dopo, il 21 luglio, il presidente ha annunciato il suo ritiro dalla corsa. Nelle interviste pubblicate oggi, Hunter Biden ha ricordato con rabbia gli eventi che hanno portato alla fine della carriera politica di suo padre. "Perché devo ascoltarti, cazzo? Che diritto hai di calpestare un uomo che ha dedicato 52 anni della sua fottuta vita al servizio di questo Paese e decidere che tu, George Clooney, pubblicherai praticamente un annuncio a tutta pagina sul fottuto New York Times?", ha detto nell'intervista a Callaghan. Afflitto da anni da problemi legali e tossicodipendenza, Hunter Biden è diventato il bersaglio preferito dei Repubblicani, che lo consideravano il tallone d'Achille del presidente. Hunter ha ricevuto la grazia incondizionata da suo padre nel dicembre 2024, dopo che Trump ha sconfitto la candidata democratica al suo posto, la vicepresidente Kamala Harris. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Luglio 2025