Hummels-Roma, addio vicino. E i tifosi della Juve lo vogliono a Torino

Mats Hummels alla Roma è sempre più un caso. Il difensore tedesco, arrivato lo scorso settembre da svincolato, ha raccolto fin qui soltanto 27 minuti nella debacle giallorossa contro la Fiorentina, firmando, peraltro, un autogol dopo soli quattro minuti dal suo ingresso in campo. Anche ieri sera, nel pareggio con l'Union Saint-Gilloise, all'ex Borussia Dortmund, finalista nell'ultima Champions League, è stato preferito Cristante come centrale della difesa a tre, nonostante le assenze di Ndicka ed Hermoso. Una scelta che molti tifosi romanisti hanno giudicato come incomprensibile, specialmente considerando lo scarso rendimento del reparto offensivo, che nell'ultimo mese sta facendo molta fatica. Anche ieri l'allenatore giallorosso Ivan Juric ha bollato la sua esclusione come una semplice "scelta tecnica". Il feeling tra i due non è mai scoccato, anche per alcune uscite pubbliche del difensore che non sono piaciute all'ex tecnico del Torino. Hummels è arrivato a Roma dopo aver saltato la preparazione estiva e per questo ci ha messo qualche settimana a ritrovare la condizione ottimale. Nel frattempo però si è ambientato velocemente, diventando un leader nello spogliatoio giallorosso. A testimoniarlo le parole di Gianluca Mancini, intervenuto dopo il deludente 1-1 di Bruxelles: "Sono un ammiratore di Mats perché sono più piccolo di lui. L'ho visto quando stavo al bar con i miei amici, lo vedevo durante la finale di Champions. Mi viene da chiamarlo 'il professore', perché già come si presenta è un campione. Nel gruppo si è inserito molto bene, è un leader. Anche se sta giocando poco è molto positivo, parla tanto anche con noi, cerca di tirarci su. Poi gli allenatori fanno le loro scelte". Il suo scarso utilizzo a Roma ha riacceso inevitabilmente le voci di mercato. Hummels in estate è stato proposto e cercato da molti club europei, che potrebbero tornare alla carica a gennaio. Tra questi c'è anche la Juventus, che aveva rinunciato al suo acquisto per motivi anagrafici (compirà 36 anni a dicembre), ma che, dopo il grave infortunio di Bremer, è alla ricerca di un centrale. Su X i tifosi bianconeri si sono già scatenati commentando le notizie delle continue esclusioni di Hummels e chiamandolo a Torino. Dalla Germania invece arrivano voci di interesse da parte didiversi club tedeschi. La Bild parla in particolare di Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Monchengladbach, Stoccarda ed Augsburg. Tutti starebbero monitorando la situazione di Hummels, sotto contratto con la Roma fino al prossimo giugno, ma che se dovesse continuare a stare in panchina potrebbe decidere di lasciare la Capitale in anticipo. La situazione potrebbe cambiare, ovviamente, in caso di esonero di Juric, che però al momento non sembra essere nei piani dei Friedkin. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Novembre 2024