Huawei Watch Fit 4 Pro sorprende per funzionalità e prezzo

(Adnkronos) – Con l’arrivo della serie Huawei Watch Fit 4, il produttore cinese introduce per la prima volta una variante Pro, che rappresenta un netto passo in avanti rispetto al modello base. Watch Fit 4 Pro si presenta come una soluzione intermedia tra smartband e smartwatch di fascia alta, fondendo un’estetica minimalista con funzionalità avanzate per la salute e lo sport. Disponibile in Italia a 279 euro, si colloca nella fascia media del mercato, ma con caratteristiche tecniche che sfidano modelli ben più costosi. Huawei Watch Fit 4 Pro è il modello più sottile mai realizzato da Huawei nella linea Fit, con uno spessore di soli 9,3 mm. A colpire al primo sguardo è l’equilibrio tra leggerezza e robustezza: la cassa in alluminio, la ghiera in lega di titanio e il vetro zaffiro proteggono il dispositivo senza appesantirlo, mantenendone il peso complessivo intorno ai 35 grammi. La versione verde è fornita con un cinturino in nylon intrecciato, mentre i modelli nero e blu utilizzano fluoroelastomero con chiusura tradizionale. Il pannello AMOLED è il cuore visivo di Watch Fit 4 Pro. Con una diagonale di 1,82 pollici e una risoluzione di 347 ppi, offre una nitidezza eccellente. La luminosità massima di 3.000 nit garantisce una leggibilità perfetta anche in piena luce solare, equiparabile a quella del più costoso Huawei Watch 5. L’interfaccia HarmonyOS è ottimizzata per la forma del display, risultando non solo elegante ma anche molto funzionale. La funzione Raise to Wake è reattiva e precisa, mentre il display always-on è ben calibrato in termini di consumi, anche se riduce l’autonomia complessiva del dispositivo. Il sistema TruSense è il motore biometrico di Watch Fit 4 Pro, integrando sei sensori per monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, temperatura corporea, frequenza respiratoria, pressione arteriosa e ritmo cardiaco (ECG). Secondo Huawei, l’accuratezza delle misurazioni si avvicina al 98%, con un margine d’errore inferiore al 2% rispetto agli strumenti medici certificati. A differenza dei modelli Watch 5 e GT 5 Pro, la funzione Health Glance non è inclusa, ma l’accesso a un monitoraggio continuo e dettagliato attraverso l’app Huawei Health resta uno dei punti di forza del dispositivo. Dal punto di vista delle funzioni dedicate allo sport, Watch Fit 4 Pro eredita molte delle funzioni viste nelle serie GT. In particolare, è ora possibile caricare tracciati GPX satellitari e visualizzare una mappa a colori offline, versione semplificata delle Petal Maps, che attiva la navigazione passo-passo solo se collegata all’app dello smartphone. Fit 4 Pro supporta oltre 100 modalità sportive, e il monitoraggio delle performance è estremamente dettagliato: distanza, cadenza, tempo di contatto al suolo, calorie, passo, VO2Max e metriche specializzate per discipline come golf, nuoto o canottaggio. Sotto la scocca si trova una batteria da 400 mAh, identica a quella di Watch Fit 4 standard, ma migliorata in termini di ricarica grazie a un’architettura più efficiente del modulo TruSense. La ricarica completa con il caricatore magnetico incluso avviene in circa 60 minuti. È possibile usare anche caricabatterie Qi standard, ma la velocità ne risente. Huawei promette fino a 7 giorni di utilizzo, ma nei test con notifiche attive, AOD disabilitato e un’attività fisica moderata ogni due giorni, l’autonomia effettiva si è stabilizzata intorno ai 6 giorni. Attivando il display always-on, la durata scende a circa 4 giorni. In uno scenario a risparmio energetico e senza AOD si possono sfiorare i 7 giorni pieni. HarmonyOS 5.1 si dimostra fluido e ben rifinito, anche se Watch Fit 4 Pro non dispone di uno store di app di terze parti. Le funzionalità smart restano comunque sufficienti per l’uso quotidiano: notifiche, risposte rapide, gestione della musica, sveglie e integrazione con la galleria di quadranti personalizzabili. Watch Fit 4 Pro integra un modulo NFC, ma il sistema Huawei Wallet non è ancora operativo in Italia. I pagamenti sono possibili solo tramite l’app Quicko, una soluzione prepagata con costi di ricarica, non integrata nativamente nell’orologio. Manca anche il supporto eSIM, pertanto le chiamate possono avvenire solo via Bluetooth, sfruttando il microfono e l’altoparlante integrati. La qualità è accettabile per brevi conversazioni, ma non sempre impeccabile. Huawei Watch Fit 4 Pro rappresenta la naturale evoluzione della linea Fit: un dispositivo che si avvicina alla serie GT in termini di funzionalità, ma con un design più sottile, sportivo ed elegante. A 279 euro, offre materiali premium, sensori biometrici di precisione, navigazione offline, ricca compatibilità sportiva e una buona autonomia. Pur mancando di app esterne, pagamento contactless avanzato e chiamate indipendenti, rimane una scelta solida per chi desidera un wearable orientato al fitness e al benessere, in un formato leggero ma ricco di contenuti. In definitiva, è un’ottima soluzione per sportivi, utenti attenti alla salute e amanti del design sobrio ma raffinato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025