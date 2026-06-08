HP presenta il nuovo notebook Limited Edition Scuderia Ferrari

(Adnkronos) – Ufficiale l'annuncio del nuovo notebook HP Limited Edition Scuderia Ferrari, formalizzato in concomitanza con il Gran Premio di Monaco 2026 e i cui dettagli sono stati resi pubblici alla scadenza dell'embargo il 4 giugno 2026. Il progetto, frutto di un lavoro congiunto durato quasi due anni tra gli ingegneri di HP Inc. e il Ferrari Design Studio, si traduce in un personal computer con architettura ottimizzata per l'intelligenza artificiale, prodotto in una tiratura limitata e numerata di 4.999 unità globali, una scelta distributiva che si allinea alle politiche di volume controllato tipiche della casa automobilistica di Maranello.

Sotto il profilo dei materiali e dei processi produttivi, lo chassis del dispositivo adotta soluzioni costruttive mutuate direttamente dal comparto delle corse. La sezione inferiore della scocca combina l'impiego della fibra di carbonio con elementi in vetro, una configurazione studiata per rendere visibile l'architettura interna del computer. La struttura principale viene realizzata tramite fresatura a controllo numerico (CNC) ed è sottoposta a un processo di sabbiatura con microsfere di zirconio, completata dalla verniciatura nella tonalità metallizzata Rosso Magma. La gestione dei flussi d'aria e delle pressioni interne si affida a prese di ventilazione tridimensionali sviluppate tramite software di progettazione parametrica, che ottimizzano la geometria delle feritoie per massimizzare il raffreddamento. Per l'area interna, i progettisti hanno implementato un poggia-polsi interamente in vetro che integra un touchpad aptico con profilo retroilluminato attivabile al contatto, seguendo i criteri di ergonomia e immediatezza d'uso derivati dai comandi di guida. L'analisi dell'aspetto manifatturiero e delle scelte industriali evidenzia l'intersezione tra la tecnologia di lavorazione e la precisione geometrica dei componenti. Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, ha esaminato i presupposti di questa sinergia: “Questo notebook riflette fedelmente il modo in cui Ferrari e HP definiscono una tecnologia di produzione all'avanguardia, dove l'ingegneria avanzata dei materiali e l'artigianalità convergono in un'espressione unica e senza compromessi di prestazioni, precisione, innovazione e design raffinato”.

A questa considerazione si collegano le dichiarazioni di Stacy Wolff, Senior Vice President of Design and Sustainability di HP Inc., il quale ha aggiunto: “L'HP Limited Edition Scuderia Ferrari testimonia ciò che si può ottenere quando due leader del settore uniscono le proprie competenze, offrendo un'esperienza utente straordinaria, tanto efficiente quanto esteticamente curata. Questo rappresenta HP al suo massimo livello: concepito per supportare al meglio il vostro lavoro, con stile”. Il dispositivo include inoltre una custodia protettiva in pelle realizzata da Poltrona Frau, che impiega i medesimi rivestimenti utilizzati per gli abitacoli delle vetture di Maranello, mentre il canale ufficiale di riferimento per le specifiche commerciali rimane raggiungibile all'indirizzo hp.com. Il comparto hardware dello smartphone della gamma PC è configurato per l'esecuzione di carichi di lavoro intensivi e applicativi multimediali che richiedono un'elevata potenza computazionale. Il notebook è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra X7 358H, coadiuvato dal modulo grafico integrato Intel Arc B390. Questa piattaforma hardware è in grado di esprimere una potenza complessiva fino a 180 TOPS per accelerare i processi legati ai modelli di intelligenza artificiale locale e garantire la fluidità nelle sessioni d'uso avanzate.

La dissipazione del calore è supportata da oltre 2.000 micro-perforazioni calibrate sulla superficie in vetro tecnico, disposte secondo criteri fluidodinamici per incrementare l'aspirazione dell'aria in sinergia con le ventole interne. L'interfaccia visiva è affidata a un display touchscreen Tandem OLED+ con risoluzione 3K, caratterizzato da un'elevata luminosità di picco per la riproduzione di contenuti multimediali, affiancato da una tastiera con retroilluminazione LED per singolo tasto personalizzabile tramite protocollo RGB. La protezione dei dati aziendali e l'integrità del sistema operativo contro le minacce informatiche sono infine demandate alla suite hardware-enforced HP Wolf Security for Business, che garantisce la resilienza dell'infrastruttura software a livello di firmware.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026