Houthi lanciano due missili antinave, Usa rispondono con sei raid

(Adnkronos) – Nuovi raid americani sullo Yemen in risposta ad attacchi degli Houthi. In un comunicato pubblicato su X, il Comando centrale degli Stati Uniti fa sapere che ieri mattina i militanti filoiraniani hanno lanciato due missili antinave contro un mercantile che navigava nel Mar Rosso, 'Pinocchio', di proprietà di Singapore, ma battente bandiera della Liberia. I missili hanno mancato la nave e non sono stati segnalati danni né feriti. In risposta, riferisce il Centcom, gli Stati Uniti hanno condotto "sei raid per autodifesa, distruggendo un drone marino e 18 missili antinave degli Houthi nelle aree sotto il loro controllo dello Yemen". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Marzo 2024