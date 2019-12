Hostaria U’ Vulesce, la tradizione incontra l’innovazione

Come conciliare sapientemente tradizione e innovazione. Ci riesce, con sapienza, lo chef cerignolano Rosario Didonna, al timone della storica Hostaria U’ Vulesce, dotata di chioccola slow food. Parliamo di un locale dove sembra davvero che il tempo si sia fermato alla cucina dei nonni, spinta dalle nuove tecnologie. Molti i punti di forza di questa perla della gastronomia ofantina, ma il primo e fondamentale si chiama scelta puntigliosa delle materie prima locali, del territorio. A questo si aggiunga la professionalità nella cottura e il decoro nell’impiattamento, servizio molto garbato e una carta dei vini di tutto rispetto. Tra i tanti piatti che meritano segnalazione, citiamo tubettini, cozze e pecorino, baccalà e sartascinello (la salsa tipica della località), pane cafone, sushi pugliese. Il Quotidiano ha intervistato Rosario Didonna.

Didonna, ci parli di lei…

“Sono una figura ibrida, ristoratore, ma anche figlio di venditori di alimentari. Mia madre e miopadre, infatti, hanno gestito la storica salumeria cittadina nella via principale. Da mio padre, che andava in giro per fornitori, specie a Langhirano, ho appreso il fiuto per la roba di qualità, sapendo scegliere quello che va dalle patacche. Mio padre diceva: se è buono lo mangi, se è migliore, lo offri”.

Quali le basi del suo locale premiato con la chiocciola slow food?

“Le materie prime. Sono consulente di una piattaforma agroalimentare e mi informo, chiedo, ascolto. Capisco quanto sia essenziale valorizzare a dovere le risorse del posto e Cerignola ne ha tante, non sempre valorizzate per quanto sarebbe giusto, anche per la difficoltà dei collegamenti. Il marchio della mia cucina è abbinare tradizione e innovazione, lo chiamo con un gioco linguistico, retro innovazione. Insomma, applico alla cucina di una volta, le tecniche di oggi, quelle nuove. Perchè mai rinunciare al progresso se questo non snatura la tradizione? Ritengo che sia molto saggio ricordare che i nostri nonni in cucina non buttavano via nulla ed oggi dovremmo ricordare questa lezione”.

I piatti tipici del locale…

“Come le dicevo, quelli collegati rigorosamente al territorio. Penso alla cosiddetta pasta mista cioè le nostre minuzzaglie con cicerchie e frutti di mare, il grano bruciato con il baccalà, o il peperone crusco, le parti meno nobili, ma molto buone, dell’animale e il pesce”.

Che dire di Cerignola?

“E’ davvero una miniera agroalimentare da esaltare. Io sono campanilista, e sono convinto che qui, non so per quale ragione, abbiamo smarrito almeno in parte, il senso di appartenenza”.

E allora, buon appetito con U’ Vulesce di Rosario Didonna a Cerignola, osteria chiocciolata, luogo del buon mangiare di qualità. Prezzi ragionevoli in relazione agli ingredienti usati, servizio attento e professionale. Merita senz’altro una visita.

Bruno Volpe

