Honda protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026

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Honda si prepara a vivere un ruolo da protagonista al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma dal 9 al 12 luglio, presentando una gamma di novità che unisce innovazione, prestazioni ed elettrificazione. Il marchio giapponese sarà presente sia lungo la celebre Hillclimb sia nell'area First Glance Paddock, offrendo al pubblico la possibilità di vedere in azione i nuovi modelli automobilistici e motociclistici. L'appuntamento più atteso riguarda senza dubbio la prima uscita dinamica della Honda Prelude HRC Concept. Il prototipo rappresenta l'evoluzione della filosofia sportiva della Casa e nasce dall'esperienza maturata nelle competizioni, grazie alla collaborazione tra Honda Racing Corporation e Honda Access Corporation. La vettura adotta componenti ad alte prestazioni e soluzioni tecniche derivate dal motorsport, sviluppate per migliorare il comportamento dinamico e aumentare il coinvolgimento del conducente. La Hillclimb di Goodwood sarà il primo banco di prova pubblico per questa interpretazione ad alte prestazioni della futura Prelude. Al volante della Prelude HRC Concept si alterneranno Jessica Hawkins, Head of F1 Academy e Driver Ambassador dell'Aston Martin Aramco Formula One Team, e il pilota portoghese Tiago Monteiro. Accanto alla Prelude sarà protagonista anche la nuova Honda Super-N, compatta elettrica progettata per offrire un nuovo concetto di mobilità urbana. Ispirata alla lunga esperienza Honda nel segmento delle kei car e alla famiglia N-Series, la Super-N punta a coniugare dimensioni contenute, abitabilità e piacere di guida. Tra le caratteristiche principali figurano la modalità BOOST e una progettazione orientata alla leggerezza, elementi studiati per garantire maggiore reattività e un comportamento dinamico coinvolgente, dimostrando come l'elettrificazione possa convivere con il divertimento al volante.

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Pubblicato il 6 Luglio 2026