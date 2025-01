Holger Rune, chi è l’avversario di Sinner agli Australian Open

(Adnkronos) – Sarà Holger Rune l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Australian Open. Il danese, numero 13 del ranking Atp, ha superato al terzo turno del torneo il serbo Miomir Kecmanović (in 5 set). La curiosità è che il bilancio dell’azzurro contro il classe 2003 è fin qui in perfetta parità. Attuale numero 13 della classifica Atp, Rune si è avvicinato al tennis intorno ai sei anni. Merito di sua sorella, che già si divertiva con la racchetta e pian piano ha fatto avvicinare il classe 2003 a questo sport. Rune ha poi bruciato le tappe, diventando il numero 1 al mondo juniores e vincendo poi il Roland Garros Juniores nel 2019. Passato professionista un anno dopo, ha vinto il suo primo titolo Atp nel 2022 a Monaco di Baviera, conquistando in seguito il Rolex Paris Masters. Lo storico dei precedenti incontri tra Sinner e Rune dice parità. I due si sono affrontati 4 volte in carriera, con 2 vittorie a testa: Sinner ha battuto Rune alle Atp Finals 2023 e al Masters1000 Montecarlo 2024, mentre il danese ha avuto la meglio contro l’azzurro nell’Atp Sofia 2022 e nel Masters1000 Montecarlo 2023. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Gennaio 2025