“Nell’Hiv lo stigma è qualcosa che limita ancora l’accesso anche alle cure, oltre che creare un problema alla persona in sé”. Sono le parole Cristina Zocchetti, direttore medico, ViiV Healthcare, durante la premiazione dei vincitori del bando Rhivolution in Care che mira a sostenere l’innovazione affinché possa diventare parte integrante della quotidianità delle persone che vivono con Hiv e migliorare concretamente la qualità di vita.



Pubblicato il 24 Novembre 2026