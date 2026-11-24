RHIVolution in Care, il bando promosso da ViiV Healthcare, ha premiato 28 progetti presentati da enti e associazioni che puntano a migliorare concretamente la qualità di vita. Con questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si punta a riconoscere, mettere in relazione e sostenere chi contribuisce a rispondere ai bisogni odierni della patologia e a migliorare i percorsi di cura nell’HIV, valorizzando competenze, esperienze e prospettive diverse.



Pubblicato il 24 Novembre 2026