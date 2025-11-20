Hitachi Vantara: VSP One Block High End, la risposta architetturale all’era dell’AI e al mission-critical

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, società focalizzata sulle soluzioni di archiviazione dati e infrastrutture Hybrid Cloud (controllata da Hitachi Ltd.), ha presentato Virtual Storage Platform One (VSP One) Block High End. Questa soluzione di storage a blocchi all-flash NVMe di nuova generazione è stata progettata per supportare i carichi di lavoro business mission-critical e le applicazioni data-intensive generate dall’AI, completando la strategia della data-platform VSP One, affrontando la necessità di coniugare la crescita esponenziale dei dati con l'esigenza di analisi in tempo reale che ha messo in crisi le infrastrutture legacy, incapaci di garantire la performance, la resilienza e l’efficienza richieste. Secondo recenti report di settore, oltre il 70% degli intervistati dichiara che la propria infrastruttura IT non è adeguata per le future esigenze di Machine Learning e Artificial Intelligence

Octavian Tanase, Chief Product Officer di Hitachi Vantara, ha inquadrato il lancio come un imperativo industriale:“Quello che stiamo osservando in tutti i settori industriali è un punto di svolta in cui l’infrastruttura per la gestione dei dati deve evolversi o rischia di frenare l’innovazione. VSP One Block High End non è solo una piattaforma più performante: è un abilitatore strategico che consente alle aziende di ripensare il modo in cui i dati vengono acquisiti, gestiti e protetti nell’era dell’AI.” VSP One Block High End è stato sviluppato per affrontare la crescente complessità dei contesti applicativi data driven concentrandosi su tre imperativi architetturali:

Resilienza e sicurezza dei dati: la protezione dei dati è integrata con certificazione FIPS 140-3 di Livello 2 e un'Availability pari a $99.999999%$ ("otto nove"). La Cyber Resilience Guarantee di Hitachi è concepita per mitigare il rischio di perdita di dati a livelli "near zero" e garantire un ripristino rapido in caso di attacchi, includendo snapshot immutabili e rilevamento di anomalie riconducibili a ransomware basato su CyberSense. La piattaforma ha inoltre ottenuto la conformità con il Secure Software Development Framework (SSDF) del governo degli Stati Uniti.

Performance e gestione semplificate: l'architettura all-flash NVMe supporta fino a 50 milioni di IOPS ed è dotata di schede hardware dedicate per l'accelerazione della compressione dei dati. La gestione unificata e centralizzata del parco installato è garantita da VSP 360, che abilita workflow di automazione e observability dell’infrastruttura, semplificando le fasi di amministrazione.

Scalabilità Sostenibile: l'infrastruttura è concepita per essere future-proof, con un rapporto di compressione e deduplica dei dati garantito pari a 4:1. Per affrontare l'impatto ambientale delle infrastrutture ad alta densità, VSP One Block High End è in grado di commutare automaticamente le CPU in modalità ECO durante i periodi di inattività (idle), riducendo in modo significativo il consumo energetico e, di conseguenza, il carbon footprint. Il lancio è stato accolto positivamente dai partner e dagli analisti. L'architettura del VSP One Block High End consente il consolidamento fluido di ambienti Open (block, file e object) e Mainframe, con una scalabilità che arriva fino a 12 controller e 288 dischi SSD NVMe da 60TB, supportando i nuovi protocolli NVMe over TCP a 100GbE e Fibre Channel FC64.

Ashish Nadkami, group vice president and general manager, Worldwide Infrastructure Research di IDC, ha inquadrato la soluzione come una risposta strategica:“Mentre le aziende accelerano nell’adozione di applicazioni di Artificial Intelligence e di real-time analytics, le infrastrutture devono evolvere per supportare questi ambienti ad alte prestazioni data-intensive. VSP One Block High End di Hitachi Vantara rappresenta una risposta strategica a questa trasformazione. La sua architettura unificata e le prestazioni garantite sono progettate per aiutare le aziende a modernizzare le proprie infrastrutture digitali, mantenendo al contempo la continuità operativa, una capacità fondamentale nell’attuale contesto in rapida evoluzione.” Analogamente, Mauro Guzelotto, vice president of cloud services, North America di T-Systems, ha riconosciuto la necessità di questa evoluzione: “L'accelerazione delle iniziative di IA da parte della nostra organizzazione ha sottoposto l’infrastruttura esistente ad una pressione senza precedenti. Il lancio di VSP One High End arriva nel momento giusto. È evidente che Hitachi Vantara ha compreso che le aziende hanno bisogno di qualcosa di più di semplici incrementi di performance. Abbiamo necessità di piattaforme in grado di affrontare la crescita esponenziale dei dati, fornire insight in tempo reale e garantire resilienza su larga scala. Questa è il tipo di innovazione che ci consente di restare competitivi e pronti per il futuro.” VSP One Block High End è una piattaforma cloud-ready, disponibile sia in modalità Appliance sia come Software Defined Storage, e sarà presente sui marketplace dei principali cloud pubblici (Microsoft Azure, AWS e Google Cloud). La disponibilità globale è prevista per l'inizio del 2026.

