Hitachi Vantara e Google Cloud per il cloud ibrido

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, azienda specializzata in soluzioni di archiviazione dati, ha annunciato una partnership strategica con Google Cloud, rendendo la sua piattaforma Virtual Storage Platform One (VSP One) disponibile sul Marketplace di Google. Questa mossa mira a semplificare la complessa gestione dei dati nei contesti di cloud ibrido, un modello di business in continua espansione. Il settore IT sta assistendo a una profonda trasformazione. Secondo il 2025 cloud adoption report, entro la fine dell'anno quasi l’80% delle aziende utilizzerà più cloud pubblici, mentre il 60% opererà su diversi cloud privati. Questo scenario, sebbene offra notevoli vantaggi, presenta anche sfide significative: una recente ricerca di settore indica che il 47% dei responsabili IT e Security fatica ad avere una visione completa dei propri ambienti distribuiti. A ciò si aggiunge la crescita esponenziale dei dati, alimentata dall'intelligenza artificiale, che rende la loro archiviazione e gestione una priorità critica. In questo contesto, VSP One Software-Defined Storage (SDS) si posiziona come una soluzione enterprise per il cloud pubblico, arricchita da nuove funzionalità: replica asincrona bidirezionale, Thin Provisioning e un avanzato algoritmo di compressione dati. Queste innovazioni offrono alle aziende maggiore flessibilità ed efficienza operativa, consentendo una riduzione dei costi di archiviazione fino al 40%. Inoltre, la mobilità dei dati tra ambienti on-premise e cloud offre una valida opzione di disaster recovery. Il valore della partnership è stato sottolineato dai vertici di entrambe le aziende. “L’introduzione di VSP One nel Marketplace di Google Cloud aiuterà i clienti a implementare, gestire e far crescere le soluzioni di gestione dei dati sull’infrastruttura globale di Google Cloud”, ha dichiarato Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud. "Hitachi Vantara è ora in grado di garantire una soluzione storage scalabile e sicura per supportare i propri clienti nel loro percorso di trasformazione digitale”. Sulla stessa linea, Octavian Tanase, chief product officer di Hitachi Vantara, ha rimarcato l'importanza di offrire ai clienti la libertà di scelta. “I clienti desiderano la libertà di scegliere il cloud più adatto per ogni applicativo, con la garanzia che i loro dati restino protetti, sempre disponibili e facili da gestire”, ha affermato. “Grazie alla disponibilità sul Marketplace di Google Cloud e all’introduzione della replica asincrona bidirezionale, VSP One consente ai nostri clienti di semplificare le attività in contesti Hybrid Cloud, rafforzando al contempo la resilienza dell’infrastruttura”.

VSP One garantisce un tempo di attività (uptime) del 99,999%, contribuendo a minimizzare i costi legati ai down time non previsti e facilitando la migrazione dei dati. La piattaforma, che si estende su Google Cloud, rappresenta un passo significativo nell'impegno costante di Hitachi Vantara verso l'innovazione, offrendo ai partner nuove opportunità per supportare i propri clienti con una soluzione resiliente e sostenibile. Per maggiori informazioni su VSP One SDS e sul modo in cui può semplificare le attività di gestione in contesti di Hybrid Cloud, è possibile visitare il sito: https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage-platforms/software-defined-storage

Pubblicato il 4 Settembre 2025