Il 30 agosto per Ordona sarà una giornata da ricordare. La cittadina dei Cinque Reali Siti ospiterà infatti “Herdonia di gusto: sui passi della Via Francigena”, un percorso enogastronomico a base di prodotti locali e a cura dello chef Giuseppe Panebianco e abbinato alla buona musica del Diletta Longhi Quartet, la cantautrice brianzola, ma praticamente ‘adottata’ dalla Puglia, che rappresenta uno dei talenti più interessanti del panorama musicale italiano. Il percorso enogastronomico, che si svolgerà in via D’Aloia a partire dalle 20.30, prevede un angolo del casaro a cura del Caseificio Iadarola, ma anche pietanze prelibate come Parmigiana 2.0, Orecchiette alle cime di fava e Dolce millepassi, preparate in modalità show cooking.

Giuseppe Panebianco si definisce ‘cuoco di strada’, perché le strade del mondo sono state la sua vera scuola. Ha maturato esperienze e ha guidato brigate in Austria, Germania, Stati Uniti, Cina ed è cotitolare dello shop Ottantagrammi a Palo del Colle.

‘Herdonia di gusto’ è un progetto organizzato dal Comune di Ordona e vincitore di un progetto promosso dalla Regione Puglia per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari. Il fatto che si svolga a Ordona rappresenta un valore aggiunto, perché la cittadina sorge proprio sulla Via Francigena, uno dei più importanti cammini d’Europa, la cui storia è strettamente legata alla valorizzazione di quelle che sono le tipicità del luogo, e all’inclusione della popolazione locale nella catena all’interno del turismo slow.

