Attualità

Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A cinque anni dall'annuncio che Henry Cavill, già volto di 'The Witcher' e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di 'Highlander' arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. "Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia", sono le parole di Cavill. Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di 'John Wick'. Sarà lui a dirigere il reboot del cult del 1986 che, oltre a Cavill, vede nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber

22 minuti fa

L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato per stupro

26 minuti fa

Bruce Springsteen contro il “terrore di Stato” dell’Ice, ecco il brano ‘Streets of Minneapolis’

1 ora fa

Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio