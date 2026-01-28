Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film

(Adnkronos) – A cinque anni dall'annuncio che Henry Cavill, già volto di 'The Witcher' e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di 'Highlander' arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. "Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia", sono le parole di Cavill. Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di 'John Wick'. Sarà lui a dirigere il reboot del cult del 1986 che, oltre a Cavill, vede nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026