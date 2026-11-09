Hello Kitty, l’81% degli europei trova nei momenti ‘cute’ un miglioramento del proprio umore. La
Una ricerca realizzata da OnePoll per Sanrio su 10mila adulti in cinque Paesi europei ha analizzato il significato contemporaneo del concetto di ‘cute’. Secondo lo studio, l’81% degli europei ritiene che un momento ‘cute’ possa migliorare l’umore, mentre il 76% dichiara di trovare conforto nei giorni difficili. L’indagine ha evidenziato anche una peculiarità italiana: l’Italia è l’unico Paese europeo in cui il concetto di ‘cute’ è associato anzitutto a gentilezza e premura. A Parigi, la ricerca ha preso vita attraverso l’attivazione esperienziale ‘Hello Kitty: Beyond Cute’, ospitata alla Galerie Joseph, che esplora il legame tra estetica, emozioni e relazioni. Il percorso è, quindi, più che espositivo: offre ai visitatori l’occasione di riscoprire il proprio rapporto con Hello Kitty attraverso ricordi ed esperienze personali.
Pubblicato il 9 Novembre 2026