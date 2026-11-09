Hello Kitty, Figini (Sanrio): “Cute è un modo di vivere e creare connessioni”

(Adnkronos) – “Con questo evento vogliamo invitare le persone a vivere più profondamente le emozioni, andando oltre il concetto di ‘cuteness’ attraverso un’esperienza immersiva e soprattutto fisica.” Così Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio (Emea, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide), all’inaugurazione di ‘Hello Kitty: Beyond Cute’, alla Galerie Joseph di Parigi. L’attivazione propone un’esperienza più che immersiva per il visitatore, che punta a tradurre i risultati della prima grande ricerca europea sul significato contemporaneo di ‘cute’, realizzata da OnePoll per Sanrio, in un percorso da vivere e condividere. “Cute” si rivela essere non soltanto un semplice aggettivo, ma un modo di esprimersi e relazionarsi con gli altri.

Su un campione di 10mila adulti in cinque Paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) emerge come il concetto di ‘cute’ non sia mai stato superficiale: per l’81% degli europei, infatti, un momento ‘cute’ può migliorare il proprio umore, mentre il 76% dice che dà conforto nei giorni difficili e il 71% che aiuta a sentirsi più connessi agli altri: “Il risultato della ricerca è molto chiaro e positivo. Il concetto di ‘cute’ non è più un semplice aggettivo, ma è diventato un verbo, un modo di vivere ed esprimersi – spiega – Questo si manifesta in forme molto diverse: dall’indossare una maglietta di Hello Kitty al prendere un caffè con un’amica in un Hello Kitty Caffè, magari dimenticandosi del telefono perché l’atmosfera coinvolge. Tutti questi elementi creano una connessione umana a un livello superiore. È ciò che Hello Kitty comunica da oltre 50 anni ed è il messaggio che vogliamo portare nel mondo”.

Dalla ricerca, l’Italia emerge come l’unico Paese europeo in cui il termine ‘cute’ viene associato prima di tutto alla gentilezza e alla premura, più che all’aspetto estetico. Un risultato che non ha sorpreso Sanrio e che racconta molto sul Dna degli italiani, nonché del loro rapporto con i valori che Hello Kitty rappresenta da oltre 50 anni: “Credo che prendersi cura di sé, della propria famiglia e delle persone che ci circondano faccia parte del Dna dell’Italia. Il bisogno di connessione e di divertimento condiviso è intrinseco nella nostra cultura. Lo stiamo riscoprendo ora – afferma Figini – Sono quindi fermamente convinta che gli italiani siano ancora propensi alla gentilezza, che mandino un messaggio semplicemente perché sanno che un’amica ha bisogno di sorridere, che amino sapere cosa succede intorno a loro, senza chiudersi nel proprio piccolo mondo. Abbiamo bisogno da sempre di calore umano.”

La scelta di portare la mostra immersiva ‘Hello Kitty: Beyond Cute’ nella capitale francese non è casuale: “Parigi è considerata a livello internazionale un fulcro culturale e un punto di riferimento, capace di influenzare il resto del mondo – sottolinea – Con Sanrio abbiamo un grande business in Francia, che funziona molto bene. Parigi inoltre è una delle principali porte d’ingresso della cultura giapponese, ormai consolidata da molti anni. C’è un grande amore per questa cultura, e l’unione di questi tre elementi crea un connubio perfetto per il nostro evento”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026