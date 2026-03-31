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Hegseth e la ‘preghiera’ sulla guerra: “Dio aiuti i soldati, amen”

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(Adnkronos) – "Dio protegga i piloti e i tecnici". Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, conclude con una preghiera il suo intervento d'apertura nel briefing di oggi, 31 marzo, sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. "I prossimi giorni della guerra saranno decisivi. L'Iran lo sa, e non possono farci quasi nulla dal punto di vista militare", dice il numero 1 del Pentagono. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Marzo 2026

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