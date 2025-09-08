Attualità

Heathrow, evacuata parte dell’aeroporto: “Possibile incidente con materiali pericolosi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti per un "possibile incidente con materiali pericolosi" all'aeroporto londinese di Heathrow. Lo riportano i media britannici, precisando che sul posto sono state inviate squadre specializzate per effettuare una valutazione.  
Una parte dell'aeroporto è stata evacuata a scopo precauzionale in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. "L'intervento è stato richiesto per la prima volta alle 17:01 e squadre provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco limitrofe sono state inviate sul posto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali – Il match in diretta

30 minuti fa

Mps conquista Mediobanca: adesioni oltre il 62%

33 minuti fa

Eredità Agnelli, procura: si alla messa alla prova per John Elkann

47 minuti fa

Calabria, Lucano incandidabile ed escluso da liste Avs: “Presentato ricorso”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio