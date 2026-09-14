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Hayden Panettiere, media: “Morta per dose di ossicodone tagliato con fentanyl”, indaga la DEA

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(Adnkronos) –
Hayden Panettiere sarebbe morta a seguito dell'assunzione di una dose di ossicodone tagliato con fentanyl. A svelare la possibile causa del decesso dell'attrice 36enne, venuta a mancare ad agosto, è Tmz che cita fonti legate al caso e a conoscenza diretta dei fatti, secondo le quali Panettiere si riforniva da un "pusher che conosceva da tempo" a Los
Angeles, il quale le procurava diversi farmaci soggetti a prescrizione medica provenienti dal mercato
nero, tra cui proprio l'ossicodone. Secondo quanto riferito a Tmz, durante il volo da Los Angeles alla Carolina del Sud, il giorno prima di morire, lo scorso 16 agosto, la star di Heroes avrebbe assunto diverse sostanze acquistate dal suo spacciatore e le autorità ritengono che proprio la mattina del decesso abbia preso una compressa di ossicodone forse tagliata con il fentanyl. La DEA, l'Agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi antidroga, di Los Angeles sta ricostruendo i rapporti tra Hayden e il suo spacciatore, nel tentativo di risalire a lui.  Si tratta al momento di ipotesi, tanto che le fonti di Tmz tra le forze dell'ordine invitano alla cautela. Qualche conferma potrà arrivare dagli esiti degli esami tossicologici. Ma al momento questa resta la pista più seguita.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Settembre 2026

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